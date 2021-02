Egalité des chances : Macron en marche pour favoriser la diversité dans la fonction publique

En déplacement à Nantes jeudi 11 février, le président de la République a annoncé des mesures visant à favoriser une meilleure égalité des chances en France. Et c’est par une réforme de l'accès aux concours de la haute fonction publique que l'exécutif veut commencer.



Aux côtés de la ministre de la Transformation et de la Fonction publique, Amélie de Montchalin, Emmanuel Macron a confirmé devant des lycéens et des étudiants en classe préparatoire la création de 1 000 places supplémentaires réservés aux jeunes boursiers dans les « Prépas Talents » qui ouvrent la voie aux concours d'accès aux écoles formant les hauts fonctionnaires du pays. A la rentrée 2021, elles s'ajouteront aux 700 places déjà ouvertes aux classes préparatoires dites « talents », au nombre de deux par région.



Alors que sa suppression avait été envisagée au plus fort de la crise des gilets jaunes, l’Ecole nationale d’administration (ENA) ouvrira ses portes à six élèves passés par ces classes préparatoires sur des promotions annuelles de 80. Des places seront aussi ouvertes à ces profils pour chacune des cinq grands établissements de la haute fonction publique que sont l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP), l'École nationale supérieure de la Police (ENSP), l’École nationale d'administration publique (ENAP) et l'Institut national des études territoriales (INET).



En outre, les jeunes boursiers souhaitant passer les concours de la fonction publique recevront une bourse de 4 000 euros par an dès la rentrée 2021 contre 2 000 euros à l'heure actuelle.