Depuis Ivry, des élus du Val-de-Marne lancent un plan de lutte contre l’islamophobie

A l'occasion de la première Journée internationale contre l'islamophobie célébrée mercredi 15 mars , une cinquantaine d'élus se sont réunis à la mairie d’Ivry-sur-Seine pour lancer un plan de lutte contre l’islamophobie visant à sensibiliser la population aux discriminations dont sont victimes des Val-de-Marnais en raison de leur religion.Constitués en collectif, ces élus appartiennent à des formations de gauche, Insoumis, écologistes (EELV), socialistes ou communistes ou sont issus de mouvements citoyens. On y trouve le maire d'Ivry, Philippe Bouyssou (PCF), quatre conseillers départementaux et une quarantaine de conseillers municipaux du département. Ils souhaitent ensemble dénoncer les attaques racistes quand elles ont lieu et aider juridiquement les victimes à porter plainte., explique Nassim Lachelache (Fontenay citoyen), adjoint au maire de Fontenay-sous-Bois en charge de la santé et de l’accès aux soins., relève le maire d’Ivry., écrivent les élus. Un point de vue contesté par la préfecture du Val-de-Marne, qui réfuteet fait savoir queLire aussi :