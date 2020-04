Sur le vif Coronavirus : 24 000 PV par jour en France pour non-respect du confinement Rédigé par Benjamin Andria | Mercredi 1 Avril 2020 à 13:21









Les forces de l’ordre ont ainsi réalisé environ 24 000 PV en moyenne par jour. L’amende, initialement fixée à 38 € le premier jour du confinement, est montée à 135 € dès le lendemain.



Si une récidive est constatée dans les quinze jours suivant la première contravention, l’amende grimpe aujourd’hui à 200 € tandis que le montant de l’amende majorée est de 450 €.



Quelque 5,8 millions de contrôles ont été effectués depuis le début du confinement mis en place mardi 17 mars, a précisé le ministre de l’Intérieur qui a prévenu que l’arrivée des vacances scolaires de printemps ne sera pas synonyme de grands départs en raison des mesures de confinement visant à freiner la propagation du coronavirus.



A cette fin, le ministère de l’Intérieur a indiqué sur LCI que les contrôles seront renforcés sur les grands axes routiers.



Lire aussi : Coronavirus : plus de 3 000 morts en France et aux Etats-Unis, l’hécatombe en Italie et en Espagne

Plus de 359 000 procès-verbaux pour non-respect du confinement ont été dressés en France en 15 jours, a fait savoir Christophe Castaner, mercredi 1er avril.Les forces de l’ordre ont ainsi réalisé environ 24 000 PV en moyenne par jour. L’amende, initialement fixée à 38 € le premier jour du confinement, est montée à 135 € dès le lendemain.Si une récidive est constatée dans les quinze jours suivant la première contravention, l’amende grimpe aujourd’hui à 200 € tandis que le montant de l’amende majorée est de 450 €.Quelque 5,8 millions de contrôles ont été effectués depuis le début du confinement mis en place mardi 17 mars, a précisé le ministre de l’Intérieur qui a prévenu que l’arrivée des vacances scolaires de printemps ne sera pas synonyme de grands départs en raison des mesures de confinement visant à freiner la propagation du coronavirus.A cette fin, le ministère de l’Intérieur a indiqué sur LCI que les contrôles seront renforcés sur les grands axes routiers.