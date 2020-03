Coronavirus : plus de 3 000 morts en France et aux Etats-Unis, lâ€™hÃ©catombe en Italie et en Espagne

Sur le vif Coronavirus : plus de 3 000 morts en France et aux Etats-Unis, l’hécatombe en Italie et en Espagne Rédigé par Lina Farelli | Mardi 31 Mars 2020 à 15:01









Le chiffre est en-deçà de la réalité car il ne prend toujours pas compte du nombre de morts survenus dans les EHPAD et au domicile. Il devrait, en conséquence, très vite dépasser le bilan officiel dressé par la Chine (3 300), accusée de sous-estimer le nombre de morts imputés au coronavirus.



Ailleurs en Europe, le bilan humain est très lourd. Des records journaliers sont régulièrement battus comme en Espagne où le nombre de morts s’élève, en date du mardi 31 mars, à plus de 8 100 morts. L’Italie, pays le plus touché dans le monde par le Covid-19, compte plus de 11 500 morts.



La Grande-Bretagne, qui avait d’abord fait le choix de « l’immunité collective » avant de, finalement, mettre en place des mesures de confinement, recense plus de 1 400 morts.



Les Etats-Unis, en passe de devenir le foyer mondial du coronavirus, sont frappés de plein fouet par la pandémie. Plus de 3 000 morts ont d’ores et déjà été enregistrés à travers le pays, plus particulièrement à New York où plus de 1 200 personnes ont succombé à la maladie.



A ce jour, plus de 37 000 personnes sont mortes du Covid-19 dans le monde.



