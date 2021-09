Comment une nonagénaire chrétienne a été sauvée des griffes de Daesh par un voisin musulman

« Son histoire est une ode à la fraternité et à la paix »

« Lorsque l'État islamique est entré dans Mossoul, j'étais seule et je ne pouvais pas m'échapper. Avec mon amie Mary, nous sommes restées dans la ville. Nous avions peur mais heureusement, un voisin, Elias Abu Ahmed, un musulman, est venu à notre secours. Il nous a dit qu'il ferait tout pour nous protéger »

« Daesh aurait pu nous chasser mais Elias Abu Ahmed nous a accueillis et nous a logés chez lui »

« J'avais mis de l'argent de côté et je le lui ai donné pour qu'il puisse subvenir aux besoins de la famille et élever les enfants, car son salaire d'ouvrier, souvent faible, ne suffit pas. »

, commente Aleteia. C’est peu de le dire. Du haut de ses 98 ans, Camilla Haddad, de confession chrétienne raconte comment elle et son amie a été sauvée par un voisin musulman, en plein prise de Mossoul par Daech en 2014.La nonagénaire résidait à Mossoul lorsque l’Etat Islamique a fait irruption dans cette ville en 2014. Sans l'intervention d'Elias Abu Ahmed, elle raconte qu'elle et Mary Fathohi Weber serait sans doute morte à l'heure qu'il est. Mossoul a été libéré en 2017 mais a été détruite. , a confié à AsiaNews cette ancienne résidente du quartier de Mohandessin, où était située sa maison dans laquelle ont fait irruption les terroristes sept ans plus tôt. Face aux miliciens, Elias Abu Mohamed présente les deux femmes comme sa grand-mère et grande tante avant de décider de cacher les deux femmes.Si Mary est aujourd’hui décédée, Camilla est en bonne santé pour son âge, et vit désormais dans la famille d’Elias, qui compte 14 enfants., a déclaré la vieille dame.