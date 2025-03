Colonisation française en Algérie : pourquoi Jean-Michel Aphatie refuse de revenir sur RTL

« Chaque année, en France, on commémore ce qui s’est passé à Oradour-sur-Glane, c’est-à-dire le massacre de tout un village. Mais on en a fait des centaines, nous, en Algérie. Est-ce qu’on en a conscience ? »,

« On n’a pas fait Oradour-sur-Glane en Algérie »

« on s’est comporté comme des nazis ? »

« les nazis se sont comportés comme nous »

« Même décidée dans le cadre d’un dialogue serein et compréhensif

une punition reste une punition. Si je reviens sur l’antenne de RTL, je la valide, donc je reconnais avoir fait une faute. C’est un pas que je ne peux pas franchir »

« J’attache un prix particulier à la question de la présence française en Algérie entre 1830 et 1962. Je ne suis pas concerné personnellement. (…) Ce que j’ai lu dans les livres écrits par des historiens méticuleux m’a horrifié. Les massacres de musulmans se sont succédés tout au long des 132 ans d’occupation. Un statut dit d’indigénat, appliqué à partir de 1881, a privé les premiers occupants de l’espace de tous droits et leur a imposé des servitudes archaïques et injustes. Chassés des terres les plus riches, ils ont végété dans l’extrême pauvreté. La scolarisation des enfants a été parcimonieuse. Tout ceci dresse un tableau indigne de la France au regard des valeurs d’humanité qui font sa réputation dans le monde »

« J’ai vécu comme une injustice maintenue l’absence de reconnaissance officielle par le colonisateur des traitements dégradants infligés à cette population. (…) Pour cette raison, et pour cette raison seulement, je ne peux pas accepter d’être puni pour les avoir répétés. (…) Un jour, c’est mon espoir, la France, mon pays, conviendra de sa part d’inhumanité dans l’histoire. »

Jean-Michel Aphatie refuse de revenir sur les ondes de RTL. Après avoir été suspendu une semaine de l’antenne pour avoir dit une vérité historique sur la colonisation française en Algérie, le journaliste a décidé de ne pas poursuivre sa collaboration avec la radio.À Oradour-sur-Glane, dans le Limousin, une unité nazie avait massacré 642 habitants le 10 juin 1944.avait-il déclaré le 25 février., avait alors répondu l’animateur Thomas Sotto. A la question, le chroniqueur avait assuré que(avec la direction de RTL, ndlr),, a fait part Jean-Michel Aphatie dans un long post sur X dimanche 9 mars., a-t-il poursuivi.Lire aussi :