« Ce qui distingue la civilisation de la barbarie, c'est l'Etat de droit » : Éric Dupond-Moretti réagit après l'attentat de Conflans

« à la fois l'instrument magnifique d'une démocratie participative, permettant le débat, mais aussi une poubelle à ciel ouvert »

« Nous renforcerons la répression. Des modalités sont à l'étude. La diffusion de vidéos illicites est actuellement punie de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Le ministère de l'Intérieur veut renforcer la plateforme de signalement en ligne Pharos et je partage leur ambition »

« Le chemin de crête à trouver avec la garantie de la liberté d'expression est ténu. Donc, tout cela est infiniment complexe. Il ne s'agit pas d'aller vers quelque chose qui ressemblerait à une censure, alors même que les terroristes cherchent précisément à attaquer notre liberté d'expression »

« pas en lien forcément avec (l'attentat de Conflans) mais avec l’envie de faire passer un message »

« Que l'on travaille et que l'on évoque un certain nombre de propositions, oui. Mais elles doivent se faire avec comme ligne directrice le droit et la protection qu'il apporte »

Pour contrer l'action des terroristes, Éric Dupont-Moretti a indiqué vouloir instaurer une législation dissuasive mais jamais liberticide. Il a ainsi évoqué le besoin impératif de renforcer la régulation des réseaux sociaux, décrits, sans mettre à mal la liberté d'expression., annonce-il, avant de poursuivre en abordant une éventuelle levée d'anonymat sur Internet., a-t-il fait savoir.Cet équilibre entre libertés individuelles et impératifs sécuritaires que le gouvernement ne prend pas à la légère, assure Éric Dupont-Moretti, alors que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé vouloir restreindre les conditions d'accès au statut de réfugié et a lancé des opérations policières et des enquêtes, a-t-il affirmé.