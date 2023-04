Ce qu'il faut savoir de l'affaire Galtier, accusé de racisme envers les noirs et les musulmans

« des propos injurieux et diffamants »

« du chef de discrimination fondée sur une prétendue race ou l'appartenance à une religion ».

Christophe Galtier a fermement contesté les accusations et a annoncé que des poursuites judiciaires seront lancées contreà son encontre. L'entraîneur, qui a été placé sous protection après avoir reçu des milliers de menaces de mort, va porter plainte pour diffamation et mise en danger d'autrui contre Julien Fournier mais aussi contre les journalistes Daniel Riolo et Romain Molina qui ont révélé la lettre. Une troisième plainte contre X va aussi être déposée pour harcèlement et menaces de mort.Le siège du club de football de l'OGC Nice a été perquisitionné dans la matinée du vendredi 14 avril, a informé Xavier Bonhomme, le procureur de Nice, qui a confirmé l'existence d'une enquête préliminaire confiée à la police judiciaire de Nice