Football : la gestion du Ramadan à la source d'un clash à l'OGC Nice

« Les rapports que je pouvais avoir avec Christophe étaient dès le début de la saison assez chaotiques. Très honnêtement, si j’explique les vraies raisons pour lesquelles on s’est disputés, parce que c’est vraiment le mot, Christophe n’entrera plus dans un vestiaire, ni en France ni en Europe »

« Ce ne sont pas des affaires de foot qui nous ont opposés. Ce sont des choses bien plus graves de mon point de vue. (…) C’était indirectement lié au football. Ce sont des choses qui me touchent au plus profond. On avait des positions très éloignées. On a donc fait la saison et on a été, lui et moi, les plus professionnels possibles pour limiter l’impact négatif que ça aurait pu avoir sur l’équipe. Puis il y a eu la séparation »

Julien Fournier, ancien directeur sportif du club de foot de l’OGC-Nice, déclarait fin septembre dans l’After Foot sur RMC que les raisons de sa dispute avec Christophe Galtier la saison passée dépassaient le cadre sportif., a-t-il affirmé. L’actuel entraineur du Paris-Saint-Germain (PSG) entrainait Nice en 2021., précisait le dirigeant qui officie aujourd’hui à Parme, en Italie. L’Equipe , dans son édition du 30 septembre, révèle ce qui serait le fond de l’affaire. Pendant le mois du Ramadan 2022, Christophe Galtier aurait secoué le vestiaire niçois en demandant à l’un des joueurs, Hicham Boudaoui, de cesser son jeûne avant un match. Le quotidien sportif ne précise pas comment l’international algérien a réagi à cette demande mais rappelle que celui-ci a participé à la rencontre.Christophe Galtier aurait aussi exigé de ses joueurs faisant le Ramadan qu'ils soient présents au réfectoire du club lors des repas de leurs coéquipiers, quand bien même ils ne mangent pas, afin de ne pas nuire à la vie du groupe. Une requête qui aurait été bien acceptée par les joueurs.