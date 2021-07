Canada : le gouvernement à l'écoute des musulmans au sommet contre l'islamophobie

« Des mesures concrètes doivent être prises pour que nous puissions continuer à travailler à l'édification d'un pays consciemment plus inclusif. Ce sommet nous rapproche un peu plus d'un avenir où la compréhension est plus grande »

« Nous devons maintenant, à court terme, mettre fin aux attaques motivées par la haine et assurer la sécurité des communautés ciblées, et à long terme, veiller à édifier un pays qui peut non seulement se dire diversifié, mais qui a aussi en place des politiques reflétant cette diversité. »

A l'issue du sommet, le gouvernement fédéral s'est notamment engagé à mobiliser les communautés musulmanes autour du prochain Programme d'action et de lutte contre le racisme du gouvernement, lequel sera lancé quand la Stratégie de lutte contre le racisme 2019-2022 prendra fin, et à explorer d'ici là les ajustements possibles aux divers programmes existants afin de les rendre plus efficaces et mieux adaptés aux besoins des musulmans., a fait part Bardish Chagger, la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et de la Jeunesse.