Canada : ce que l'on sait de l'attaque à la hache qui a secoué une mosquée de l’Ontario

Un homme a attaqué, samedi 20 mars, les fidèles de la mosquée de Mississauga, dans la province canadienne de l’Ontario, avec une hache et du répulsif à ours peu avant 7h, pendant la prière du matin. Aucun blessé n’est à déplorer grâce à la réactivité des fidèles qui ont su maîtriser l’assaillant avant l’intervention de la police, qui s’est chargée d’interpeler l’individu.Selon Nadia Hassan, du Conseil national des musulmans canadiens (NCCM), 20 hommes se trouvaient dans le Centre islamique Dar Al-Tawheed au moment de l’attaque. Un fidèle de la mosquée et témoin de la scène raconte auprès de La Presse qu’il a entendu des cris peu après le début de la prière. Quand il s’est retourné, il a vu un homme surgir avec une hache dans une main et du répulsif dans une autre, aspergeant une des rangées de fidèles. L’autre rangée a alors réagi rapidement pour maîtriser l’assaillant.Le suspect, Mohammed Moiz Amar, 24 ans, est originaire de Mississauga, une banlieue de la ville de Toronto, capitale de la province de l’Ontario. Selon la police, son acte pourrait être motivée par la haine mais il s’agirait d’un acte