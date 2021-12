Canada : une plateforme éducative contre l’islamophobie à l’école lancée

Une plateforme en ligne à destination des enseignants, des élèves et de leurs parents a été lancée, jeudi 2 décembre, par l'Association musulmane du Canada (AMC) dans le but de lutter contre l’islamophobie dans les écoles de la province de l'Ontario.L’organisation, qui a reçu une subvention des autorités locales en juin dernier à cet effet, a ainsi développé un ensemble de ressources en ligne - des cours, des ateliers, des vidéos et des infographies – qui seront déployés auprès de 72 conseils scolaires de la province.A ce stade, la plateforme « Islam Awareness » est disponible en anglais mais l’AMC a assuré qu’une version française du portail est en cours de développement en vue d'être rendue disponible au cours de l’année 2022.Lire aussi :