Canada : Toronto en campagne contre l'islamophobie

« La campagne favorise à créer une ville qui dit "non" à toutes les formes de discrimination et de racisme, y compris le racisme systémique »

« Ensemble, nous pouvons construire une ville où chacun a sa place et pour créer un environnement, une ville où la haine est combattue, où notre diversité est protégée et où le mal produit par la haine est réparé »

« Soyons unis dans l'amour les uns pour les l'autre et dans le fait que la haine n'a pas sa place dans cette ville. »

« C’est avec l'aide d'un conseil consultatif communautaire et du Conseil national des musulmans canadiens que la Ville intensifie ses efforts contre la peur ou la haine des musulmans ou de l'islam »

« fière d'apporter mon soutien à cette initiative, car je pense qu'elle peut avoir un effet important sur la réduction de l'islamophobie »

« Les expériences d'islamophobie ne sont pas rares pour les musulmans de Toronto et du Canada. Nous sommes ravis de soutenir la ville de Toronto alors que nous lançons une campagne qui, nous l'espérons, encouragera la réflexion et incitera les gens à travailler ensemble pour lutter contre l'islamophobie et toutes les formes de haine et de racisme »

Pour la 13e année de son existence, Toronto For All (Toronto Pour Tous) axe sa campagne sur la lutte contre l'islamophobie. Cette initiative locale d'éducation publique visant à lutter contre la haine a été lancée lundi 10 juillet dans la capitale de la province de l'Ontorio, conjointement avec le Conseil national des musulmans canadiens (NCCM)., lit-on sur le site de Toronto For All., a fait savoir la nouvelle mairesse de Toronto, Olivia Chow, citée par Radio Canada , souligne dans un communiqué la mairesse adjointe Jennifer McKelvie, qui se déclareSelon le recensement de 2021, près de 10 % des habitants de Toronto sont de confession musulmane., fait part la directrice des programmes d'éducation au NCCM, Aasiyah Khan.L'islamophobie avait déjà été au coeur d'une édition de Toronto For All en 2016, pendant la crise syrienne qui avait signé l'arrivée de milliers de réfugiés au Canada. Cette campagne pour l'inclusion est diffusée sur les abribus de Toronto, sur les réseaux sociaux de la ville et sur son site web.