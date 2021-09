Avignon : un cimetière « laissé à l’abandon » indigne les musulmans, retour sur la polémique

Les herbes folles ont effectivement pris possession des lieux, à tel point qu’il est parfois impossible de distinguer les stèles et les tombes. « À mon sens, la situation n’est pas acceptable. Et cette situation est irrespectueuse. Nous nous devons de soutenir les familles qui ont perdu un être cher et qui souhaite se recueillir » , a signifié l’internaute.



Sans tarder, les réactions émues et indignées se sont multipliées pour s’émouvoir de la situation, à l’image de l’ancien élu d’Avignon, Karim Zeribi, qui a dénoncé, dimanche 30 mai, « l’état lamentable du cimetière » où est enterrée sa grand-mère. « Quelle déception de voir l’état lamentable du cimetière. HONTE à la mairie d’Avignon qui ne respecte pas nos morts » , a écrit sur Twitter l’ex-eurodéputé.