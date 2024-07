Aux Etats-Unis, une progression vertigineuse de la haine antimusulmane et anti-palestinienne

Les discriminations et les attaques à l’encontre des musulmans et des Palestiniens ont augmenté de près de 70 % aux États-Unis au premier semestre 2024, a déclaré, mardi 30 juillet, le Conseil des relations américano-islamiques (CAIR). L’organisation musulmane s’est inquiétée d’une progression vertigineuse de la haine dans un contexte de tensions liées à la guerre à Gaza qui dure depuis octobre 2023.Au cours des six premiers mois de l’année, le CAIR a déclaré avoir reçu 4 951 plaintes d’actes antimusulmans et anti-palestiniens. En 2023, 8 061 plaintes de ce type ont été recensées sur l’ensemble de l’année, dont environ 3 600 au cours des trois derniers mois après le début de la guerre.Parmi les affaires qui avaient fait le plus grand bruit, citons le meurtre dans l’Illinois d’un enfant palestino-américain de six ans en octobre 2023. , la fusillade visant trois étudiants d’origine palestinienne dans le Vermont en novembre 2023 ou encore, plus récemment, la tentative de noyade d’une fillette palestino-américaine âgée de 3 ans en mai.Le CAIR, qui a souligné dans son rapport la répression exercée par les autorités contre les manifestations pro-palestiniennes dans les campus universitaires, ne s’est pas prononcé à ce jour sur la candidature de Kamala Harris à la présidence. Lire aussi :