Au Havre, une rencontre pour la paix au Proche-Orient soudent chrÃ©tiens, juifs et musulmans

« pour la paix au Proche-Orient »

« face à la guerre et aux souffrances infinies qu'elle engendre au Proche-Orient comme en bien d'autres lieux dans le monde jusque dans notre propre pays », « nous tenir ensemble et, dans la diversité de nos traditions, prier Dieu pour cette paix que nous désirons ardemment et que nous croyons toujours possible ».

« La violence verbale ou physique est pour nous un échec et un péché. Sous quelque forme que ce soit, nous la refusons et lui opposons le témoignage de notre indéfectible amitié qui se construit peu à peu dans la rencontre et le dialogue »

« Nous sommes tous en souffrance face à toutes ces violences, mais aussi dans l'espérance car nous croyons que Dieu a créé tout homme capable d'aimer. »

« empreint de fraternité »

« notre conviction que, ensemble, nous pouvons et devons œuvrer pour maintenir notre ville comme un havre de paix et d'unité »

« un moment unique au sein de notre ville »

« l’union pour la paix et la fraternité entre les Hommes ». « Cette rencontre intergénérationnelle crée des liens d’amitié et de respect mutuel entre les citoyens de notre belle ville du Havre. C’est une fois de plus une preuve que le vivre-ensemble n’est pas une illusion mais une réalité »

A l'initiative du Groupement interreligieux du Havre (Seine-Maritime), une rencontreréunissant des responsables catholiques, protestants, juifs et musulmans a été organisée, mardi 19 décembre, au temple de l'Eglise Protestante Unie.A cette occasion qui a vu la participation d'environ 150 personnes, les divers représentants religieux ont émis une déclaration commune* dans laquelle ils assurent vouloir,, signifient-ils.Ce fut un momentpour l'organisation Musulmans de France (MF), liée notamment à l'association Havre de Savoir, elle-même représentée pendant la cérémonie. Cette rencontre a renforcéPour l'Association des musulmans du Havre (AMH), ce futen faveur de, déclare-t-elle.*Parmi les signataires de la déclaration commune figurent le président de l'Association consistoriale israélite du Havre Victor Elgressy, le pasteur Xavier Langlois de l'Eglise Protestante Unie avec la présidente du Conseil presbytéral Fabienne Barranger, et Mgr Jean-Luc Brunis, évêque du Havre. Ils étaient associés à cinq représentants musulmans : M. Turan, président de l'Association culturelle nationale turque, M. Sanghotte, président de la mosquée Al Oumma, M. Sawanek, président de la mosquée Ar Rahim, M. Azizi Alaoui, président de l'Association des musulmans du Havre (AMH), M. Hassi, président de Havre De Savoir. Ils ont aussi été rejoints par les responsables de l'Armée du Salut, les Majors Philippe et Lucia Schmitter.