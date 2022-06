Au Danemark, un musée entièrement dédié aux réfugiés, inédit en Europe

Le musée présente les mouvements de réfugiés à travers l’histoire et le monde mais expose aussi, à travers des objets, photos et vidéos, des parcours individuels de migrants issus de diverses régions de la planète afin de mieux sensibiliser le public sur l'exil forcé. Selon le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies (UNHCR), plus de 89 millions de personnes ont fui leurs foyers à ce jour. Dernièrement, la guerre en Ukraine a provoqué l’exil de plus de 12 millions de personnes selon diverses agences onusiennes.Le Danemark fait partie des pays d’Europe dont la politique migratoire est la plus restrictive. Cette année, seuls 2 717 personnes ont obtenu l’asile dans ce pays scandinave selon les chiffres du gouvernement. Il est aussi le premier pays de l’Union européenne à réexaminer les cas de plusieurs centaines de Syriens ayant obtenu l'asile, jugeant que la situation leur permettait de rentrer chez eux.Le Danemark a également caressé ces derniers mois l'idée (folle) d'ouvrir des camps de réfugiés au Rwanda pour externaliser les demandes d'asile. Le projet n'a pas été mis en œuvre à ce jour, contrairement au Royaume-Uni. Le gouvernement Johnson avait annoncé en avril avoir conclu un accord avec Kigali pour y envoyer les migrants. La Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a annulé in extremis le 14 juin le premier vol qui devait expulser des demandeurs d'asile depuis Londres.Lire aussi :