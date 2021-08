Avec Comment réussir sa migration clandestine, le sort des migrants illustré par Salim Zerrouki

Comment réussir sa migration

100 % Bled, comment se débarrasser de nous pour un monde meilleur

« la crise migratoire »

Un choc, une gifle et un haut-le-cœur parfois. Ce sont les effets que produit, une bande dessinée réalisée par l’auteur-illustrateur algérien Salim Zerrouki. Dans cet ouvrage composé de neuf histoires indépendantes, l’artiste, habitué à faire grincer des dents son public, relate avec un humour caustique, mordant, voire cruel, les drames auxquels sont confrontés les milliers de migrants qui tentent chaque semaine de parvenir aux portes de l’Europe. Des hommes et ces femmes prêts à tout sacrifier pour une vie meilleure Traversées en mer mortels, viols, esclavage ou encore vol d’organes ... Salim Zerrouki raconte ces tragédies avec une brutalité déconcertante, presque aussi absurde que la réalité des événements qu’il retranscrit. Car l’auteur ne sort pas toutes ces histoires de sa seule imagination : elles sont inspirées de faits tristement réels.Crayon en main, Salim Zerrouki dépeint des épisodes douloureux vécus par des migrants en soulignant toute leur dimension tragique par des dessins crus et des répliques acides, en évitant soigneusement le politiquement correct. Il use pour cela de son humour corrosif comme un coup de poing dans la tronche des lecteurs en racontant, par exemple, les voyages en mer sous forme d'une télé-réalité, ou en offrant des conseils soi-disant avisés pour multiplier ses chances de parvenir de l'autre côté de la Méditerranée.L’auteur dedéploie son talent pour éveiller nos consciences sur ce qui se cache derrière. Car derrière des titres de presse et des chiffres, se trouvent des vies oubliées, des êtres humains abandonnés. L'auteur nous rappelle ainsi que la passivité et l’indifférence des sociétés au sort des migrants sont tout aussi condamnables. Et même si ses dessins donnent souvent envie de détourner le regard, de fermer les yeux, leur objectif est bien d'obliger les lecteurs à se confronter à l'horreur des évènements qu'il voudrait ignorer pour mieux nous mettre devant nos responsabilités. Un pari réussi pour Salim Zerrouki.