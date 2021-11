Au Bangladesh, la première maire transgenre élue avec une large victoire

« troisième genre »

Une première au Bangladesh. Dans ce pays à très forte majorité musulmane, Nazrul Islam Ritu a été élue, dimanche 28 novembre, maire dans sa ville natale de Trilochanpur, au sud-ouest de la capitale Dacca. Sa particularité ? Cette candidate indépendante, qui a battu son rival représentant le parti au pouvoir par une victoire écrasante, est la première maire transgenre du pays.Nazrul Islam Ritu, 45 ans, est née homme et a fui jeune sa famille nombreuse musulmane pour vivre dans une communauté transgenre de la capitale. Souhaitant être désignée comme une femme, elle appartient au, la désignation officielle des transgenres au Bangladesh depuis 2013. Ce pays reconnaît l’existence de ceux et celles qui sont communément appelés « hijras », mais ces derniers subissent encore de multiples discriminations et violences. Ils constituent environ 1,5 million de la population (moins de 1 %).De retour à Trilochanpur, à la fin de sa vingtaine, elle est devenue une figure locale après avoir participé à la construction de deux mosquées et fait des dons à plusieurs temples hindous locaux.Pour Nazrul Islam Ritu, sa victoire témoigne de l'acceptation croissante des transgenres.a-t-elle déclaré à l'AFP., a déclaré Jerin, administrateur du gouvernement local. Nazrul Islam Ritu entend désormais tenterdans sa ville comptant 40 000 habitants.Lire aussi :