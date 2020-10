Arabie Saoudite : la mosquée de La Mecque ouverte de nouveau aux fidèles

Après sept mois de fermeture liée à la crise sanitaire du Covid-19, l'Arabie saoudite a ouvert, dimanche 18 octobre, la mosquée Al-Haram de La Mecque aux fidèles afin qu’ils puissent y accomplir les prières.Cette ouverture reste conditionnée par le respect de mesures barrières comme le port du masque obligatoire et la distanciation physique entre les fidèles.Cette décision intervient deux semaines après la reprise progressive de la omra . Après avoir autorisé 6 000 citoyens saoudiens et résidents étrangers par jour à effectuer le petit pèlerinage, les autorités ont augmenté la jauge à 15 000 pèlerins par jour depuis dimanche. Ils s’ajoutent aux 40 000 fidèles autorisés à prière dans l'enceinte de la mosquée de La Mecque.Les pèlerins venus de l’étranger pourront effectuer, quant à eux, la omra à partir du 1er novembre.Selon les statistiques officielles, plus de 5 100 personnes sont décédées des suites du Covid-19.Lire aussi :