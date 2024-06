Points de vue Après Monaco et le PSG, l'avenir prometteur de Kylian Mbappé au Real Madrid Rédigé par Gianguglielmo Lozato | Jeudi 6 Juin 2024 à 12:00





Kylian Mbappé s’en va du Paris Saint-Germain. Ce n’est pas pour autant que son personnage ne restera pas incorporé dans le patrimoine d’un club français phare. L’ex-attaquant vedette du PSG a mûrement réfléchi sa décision de départ. Celui qui s’est révélé à Monaco puis a fait chavirer de bonheur les supporters parisiens évoluera désormais en Liga sous les couleurs d’une autre véritable institution du football professionnel : le Real Madrid.



Lorsque l’on prononce le nom du joueur, les amateurs de ballon rond sont loin de se montrer indifférents. Les plus vieux le découvrent avec stupeur. Les yeux des enfants brillent. Comment expliquer un tel engouement ?



A une époque où on attache de plus en plus d’importance à la performance chiffrée, le palmarès du footballeur qui s’affiche aujourd’hui est impressionnant, eu égard à l’âge du principal intéressé. L’avenir, puisque cette star de l’équipe de France est encore jeune, pourrait encore réserver des surprises.

Un vrai champion



C’est alors qu’on s’aperçoit que des titres, ce n’est pas ce qui manque pour parler du jeune homme qui débarque en Espagne. Et question rendement et compétitivité, il n’y a rien à dire. Champion de France à trois reprises, le « gamin » de banlieue parisienne est détenteur du titre suprême :



Les titres, c'est ce qui compte avant tout pour le sport de haut niveau, encore plus pour l'activité sportive la plus suivie sur la planète. Un peu comme le coefficient d'efficacité pour le salarié d'une entreprise de trading ou le chiffre d'affaires d'une entreprise.C'est alors qu'on s'aperçoit que des titres, ce n'est pas ce qui manque pour parler du jeune homme qui débarque en Espagne. Et question rendement et compétitivité, il n'y a rien à dire. Champion de France à trois reprises, le « gamin » de banlieue parisienne est détenteur du titre suprême : la Coupe du monde en 2018. Suivie d'une médaille d'argent quatre ans plus tard sur le sol qatari. Cerise sur le gâteau, le jeune prodige vient d'être sacré meilleur joueur de Ligue 1 pour la cinquième fois consécutive. Un titre attribué par la très officielle responsabilité de l'Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) et qui signe une régularité dans l'effort et dans l'exploit, en parfaite symbiose avec sa mentalité de gagneur. Cette excellence, elle se perçoit aussi par l'image que dégage une personnalité affirmée ne recherchant pas la polémique.

Un joueur exceptionnel Bon camarade, Kylian sait se faire apprécier mais aussi entendre lorsqu’il le faut. Ou se justifier fermement sans se priver de son sourire de délégué de classe. Avec ses meilleures réponses sur le terrain de jeu.



Kylian Mbappé, c’est un apport indéniable sur le plan collectif. Prêt à échanger tant au niveau du dialogue que de l’action. N’hésitant pas à se démarquer en dé-zonant. N’hésitant pas à laisser passer devant lui un coéquipier mieux placé que lui pour exécuter une frappe. Son talent étant hors du commun, certains positionnements pourront hélas demeurer incompris, comme lors de sa prestation assez modeste eu égard à son bagage face à Barcelone le 10 avril dernier.



Le talent au service du collectif et le collectif au service du talent, une formule qui doit raisonner comme un mantra. Car les exploits du petit prodige du 93 ont conduit le PSG à battre Marseille consécutivement à une chevauchée solitaire, schéma identique à celui contre les Argentins en Coupe du monde 2022. Sans compter sa façon de distiller des passes décisives en piquant le ballon d’un extérieur droit depuis l’aile gauche. Pas étonnant de la part d’un footballeur proposant de passer d’un tir en lucarne à une balle piquée en feuille morte contre Amiens, d’une conduite de balle rectiligne mais changeante à tout moment pour se transformer en série de dribbles chaloupés. Un excellent technicien.

Un avenir radieux pour un joueur encore prometteur



Dans le nouvel environnement quotidien madrilène, le natif d’Île-de-France devra affronter une nouvelle concurrence. Il en a d’ailleurs les moyens, c’est pourquoi il a été choisi par un club de renommée mondiale fraîchement vainqueur de la si difficile Ligue des Champions.



C’est en se mesurant à nouveau à des équipes nationales pour



L’Euro 2024 est bien là et se déroulera en Allemagne du 14 juin au 14 juillet. La France sera attendue et une finale pour Kylian Mbappé et ses coéquipiers face à leurs adversaires germaniques n’est pas à exclure. Et comme le temps passe très vite, ce sera déjà le Mondial dans deux ans, dans une version inédite étalée sur trois pays (Canada, États-Unis, Mexique). Avec un Mbappé qui ira sur ses 28 ans à ce moment-là et une palette probable de capacités qui ne tend qu’à s’améliorer au vu de sa créativité. Une légende s’est construite depuis ses débuts à Monaco.



Le futur a encore de belles pages à proposer à Kylian Mbappé. La copie rendue se présente comme exemplaire jusqu’à présent. Un vrai cas d’école devenant le corrigé type de tout apprenti footballeur professionnel. Un vrai champion dans l’âme. C’est ce cumul des mandats qui le rend si attractif. Le désormais ex-sociétaire du PSG détient les moyens d’écrire une nouvelle belle histoire. Avec un coach comme l’Italien Carlo Ancelotti, justement passé par le grand club parisien, des possibilités de se bonifier s’offriront au jeune homme aussi confirmé qu’encore prometteur.



Le seul risque que court celui dont les compétences ne sont plus à démontrer, c’est de ne pas avoir le temps de gérer son adaptabilité. Principalement par rapport à une pression qui sera supérieure à celle du championnat de France, avec une accumulation d’obligations mentales, physiques et médiatiques.



Dans le nouvel environnement quotidien madrilène, le natif d'Île-de-France devra affronter une nouvelle concurrence. Il en a d'ailleurs les moyens, c'est pourquoi il a été choisi par un club de renommée mondiale fraîchement vainqueur de la si difficile Ligue des Champions.C'est en se mesurant à nouveau à des équipes nationales pour le championnat d' Europe des Nations (Euro 2024), puis en se mesurant à l'entraînement avec de nouveaux coéquipiers, que le talentueux joueur offensif aura l'occasion de s'épanouir encore plus pour montrer qu'il pourra se spécialiser dans sa position de prédilection tout en pouvant proposer des services en numéro 9, 10 et pourquoi pas « 9,5 » à la Antoine Griezmann, pensionnaire lui aussi de la Liga ?L'Euro 2024 est bien là et se déroulera en Allemagne du 14 juin au 14 juillet. La France sera attendue et une finale pour Kylian Mbappé et ses coéquipiers face à leurs adversaires germaniques n'est pas à exclure. Et comme le temps passe très vite, ce sera déjà le Mondial dans deux ans, dans une version inédite étalée sur trois pays (Canada, États-Unis, Mexique). Avec un Mbappé qui ira sur ses 28 ans à ce moment-là et une palette probable de capacités qui ne tend qu'à s'améliorer au vu de sa créativité. Une légende s'est construite depuis ses débuts à Monaco.Le futur a encore de belles pages à proposer à Kylian Mbappé. La copie rendue se présente comme exemplaire jusqu'à présent. Un vrai cas d'école devenant le corrigé type de tout apprenti footballeur professionnel. Un vrai champion dans l'âme. C'est ce cumul des mandats qui le rend si attractif. Le désormais ex-sociétaire du PSG détient les moyens d'écrire une nouvelle belle histoire. Avec un coach comme l'Italien Carlo Ancelotti, justement passé par le grand club parisien, des possibilités de se bonifier s'offriront au jeune homme aussi confirmé qu'encore prometteur.Le seul risque que court celui dont les compétences ne sont plus à démontrer, c'est de ne pas avoir le temps de gérer son adaptabilité. Principalement par rapport à une pression qui sera supérieure à celle du championnat de France, avec une accumulation d'obligations mentales, physiques et médiatiques.Devant la difficulté, l'international français sait jusque-là assumer, réagir, contester le danger adverse en triomphant ; il l'a accompli à maintes reprises. Ce natif de Bondy sait bondir et rebondir. Deux verbes qu'il saura de nouveau conjuguer à la voie active et dans la forme affirmative. Lui le vainqueur au patronyme exotique, comme le tennisman Yannick Noah avec qui il partage le fait d'avoir des origines camerounaises paternelles. Lui qui est Kabyle par sa mère comme un autre grand monsieur du sport français : Zinedine Yazid Zidane. Lui l'ambassadeur d'une France multiculturelle qui gagne.



Gianguglielmo Lozato est professeur d'italien et auteur de recherches universitaires sur le football italien en tant que phénomène de société. Il est auteur de l'essai Free Uyghur (Editions Saint-Honoré, mai 2021).



