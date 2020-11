Après Conflans et Nice, des hommes d'église s'opposent ouvertement aux caricatures religieuses

Tous les responsables chrétiens ne défendent le droit de caricaturer de la même manière. Invité sur France Bleu, l’archevêque de Toulouse, Mgr Robert le Gall, a estimé que « la liberté d’expression a des limites » et « qu’on ne se moque pas impunément des religions » .



A la question « Doit-on arrêter la diffusion des caricatures ? » , l’homme d’église a répondu par l'affirmative. « Je le pense profondément, car on met de l’huile sur le feu et c’est une escalade ensuite. La liberté d’expression a des limites comme toute liberté humaine. On ferait mieux d’insister dans la devise républicaine, sur la fraternité. Pour Robert Le Gall, la diffusion des caricatures alimente les tensions. « On met de l’huile sur le feu, je trouve ça dangereux. Il faudrait apaiser tout cela. Ces caricatures sont contre les musulmans mais sont aussi contre la foi chrétienne. »