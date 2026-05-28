Société Amiens : après cinq ans d'arrêt, le chantier de la grande mosquée va reprendre Rédigé par Lina Farelli | Jeudi 28 Mai 2026

A Amiens, le projet de grande mosquée porté par l'Association cultuelle et culturelle des musulmans de Picardie (ACCMP) est relancé après des années de blocages.



C'est une nouvelle attendue de longue date par les quelque 20 000 musulmans amiénois. Les travaux de la future grande mosquée d'Amiens , dans le nord de la ville, vont reprendre dans les prochaines semaines. L'annonce a été faite mercredi 27 mai, au premier jour de l'Aïd al-Adha, par l'Association cultuelle et culturelle des musulmans de Picardie (ACCMP), gestionnaire de la mosquée El Feth qui existe depuis 1991.

Cinq ans de paralysie « Étant donné que le chantier était à l'arrêt depuis plus d'un an, nous avons dû constituer un nouveau dossier » , explique au



Bonne surprise sur le front technique : le site a bien résisté aux années d'abandon. Le cabinet d'expertise mandaté ainsi que l'entreprise de construction Callec, qui reprend le chantier, ont constaté que les travaux de première phase avaient bien vieilli, grâce à la qualité des matériaux employés. Lancé en été 2017, le chantier a été contraint à une longue immobilisation. La crise de la Covid-19 en est la cause principale, mais pas la seule. L'arrêt prolongé du chantier a entraîné la caducité du permis de construire, obligeant l'association à repartir de zéro sur le plan administratif., explique au Courrier Picard Abdelaziz Daanoune, secrétaire de l'ACCMP. Instruit par les services de la Ville et de la préfecture de la Somme, ce nouveau permis a nécessité près d'un an de démarches. Aujourd'hui, l'obstacle est levé.Bonne surprise sur le front technique : le site a bien résisté aux années d'abandon. Le cabinet d'expertise mandaté ainsi que l'entreprise de construction Callec, qui reprend le chantier, ont constaté que les travaux de première phase avaient bien vieilli, grâce à la qualité des matériaux employés.

Des premiers résultats visibles dans les six mois Des bénévoles ont d'ores et déjà procédé au débroussaillage et au nettoyage du site au cours du week-end du 23 et du 24 mai. Dans un mois environ, si tout se déroule comme prévu, Callec s'attaquera à la pose du plancher béton et à la construction d'un troisième mur du parking souterrain. Une étape structurante, dont les résultats seront visibles du grand public à l'issue des six mois de travaux estimés.



Le projet, conçu par l'architecte roubaisien Oussama Bezzazi, est ambitieux : 8 200 m2 de plancher, une façade de cinq mètres de haut et un minaret d'une trentaine de mètres, promis à rejoindre la skyline amiénoise aux côtés de la cathédrale Notre-Dame, du beffroi et de la tour Perret. L'édifice accueillera des salles de prière, un centre culturel complet (bibliothèque, salles de classe, d'exposition et de conférences) ainsi que des commerces. Le coût global du projet, initialement évalué à 7,6 millions d'euros, pourrait même être revu à la baisse.

Un financement 100 % local



Ce choix, partagé notamment avec la mosquée Chekkar qui a récemment lancé une cagnotte pour financer son extension, impose une patience que la communauté devra continuer d'exercer.



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Une mosquée à Amiens visée par un incendie criminel Si le chantier avance lentement, c'est aussi en raison du modèle de financement retenu : l'association refuse tout recours aux fonds étrangers et s'appuie exclusivement sur les dons des fidèles, dans un contexte français où les financements extérieurs font l'objet d'un encadrement toujours plus strict. En parallèle d’une grande quête lancée le jour de l’Aïd el-Kébir, une cagnotte en ligne https://www.cotizup.com/grandemosqueeamiens a été lancée « en vue de financer la réalisation de la dalle en béton du parking souterrain », une construction d’« une importance vitale pour faciliter l'accès à notre mosquée, en offrant un espace de stationnement sécurisé et pratique ».Ce choix, partagé notamment avec la mosquée Chekkar qui a récemment lancé une cagnotte pour financer son extension, impose une patience que la communauté devra continuer d'exercer.Lire aussi :







