Allemagne : une femme condamnée à six ans de prison pour avoir planifié un attentat islamophobe

« fermement déterminée »

En Allemagne, une quinquagénaire a été condamnée, vendredi 30 juillet, à six ans de prison par un tribunal de Munich pour avoir adressé une série des menaces à des responsables politiques bavarois entre décembre 2019 et mars 2020, et pour avoir planifié un attentat à la bombe incendiaire visant la communauté musulmane.La femme âgée de 55 ans, praticienne en médecine alternative, décrite commeà commettre un attentat islamophobe selon le président du tribunal Richter Michael Hohne, s'était procurée du matériel pour fabriquer une bombe incendiaire, rapporte Daily Sabah. Elle avait été inculpée en janvier dernier, quelques mois après son arrestation en septembre 2020.Selon le juge, il ne faisait aucun doute qu'elle agissait sur la base d'idées néo-nazies, soulignant ses contacts avec des partisans – condamnés – du National Socialist Underground (NSU), un groupuscule allemand d'extrême droite à l'origine de plusieurs attentats et crimes racistes dans les années 2000 en Allemagne.