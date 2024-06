Allemagne : le parquet antiterroriste se saisit de l'enquête sur l'attaque à Mannheim

« l'importance particulière »

« attentat »

« le policier tué à Mannheim a défendu le droit de chacun d'entre nous à exprimer sa propre opinion »

« L’islam appartient à l’Allemagne, mais pas l’islamisme »

C'est un fanatisme mortel. Il existe désormais des indications claires d'un mobile islamiste pour le crime commis à Mannheim. C’est donc désormais le procureur général fédéral qui reprend l’enquête. »

Quelques jours après l'attaque au couteau survenue à Mannheim, en Allemagne, et alors qu'un policier a succombé dimanche 2 juin à ses blessures, le parquet antiterroriste allemand a annoncé qu'elle se saisit de l'enquête.L'auteur des faits, un Afghan âgé de 25 ans et résidant depuis neuf ans en Allemagne, était inconnu des services de police. Il a pris pour cible des membres d'un mouvement anti-islam qui s'apprêtaient, vendredi 31 mai, à faire une réunion publique sur la place du marché. Plusieurs personnes ont été blessées dont un cadre du Mouvement citoyen Pax Europa (BPE), Michael Stürzenberger, connu depuis des années pour ses diatribes islamophobes en Allemagne.L'agresseur présumé, blessé par balle par un policier, est soupçonné de meurtre, de tentatives de meurtre dans cinq cas et de lésions corporelles graves, a indiqué à l'AFP la porte-parole du parquet, qui a justifié cette prise en charge parde l'affaire.Plus de 8 000 personnes se sont rassemblées, lundi 3 juin, pour rendre hommage au policier décédé. Le chancelier Olaf Scholz, qui a dénoncé un, a estimé que, a affirmé, lundi 3 juin, le ministre de la Justice, Marco Buschmann.