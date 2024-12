Allemagne : l'ouverture du premier centre de signalement des actes antimusulmans annoncée

L'Allemagne verra naître au printemps 2025 son premier centre de signalement des actes antimusulmans. Celui-ci, baptisé MEDAR, ouvrira ses portes dans la Rhénanie-du-Nord-Wesphalie, rapporte la presse allemande en cette fin d'année 2024.Les autorités locales, qui en sont à l'initiative, ont recensé de nombreux actes islamophobes ces dernières années. En 2023, 269 actes ont été signalés, soit deux fois plus qu'en 2022 (133), une forte progression qui inquiète le gouvernement comme les communautés musulmanes. Ce Land, le plus peuplé d'Allemagne, compte une forte population musulmane, environ 1,7 millions d'âmes selon les statistiques.Le centre, qui vise à lutter contre la haine antimusulmane, recensera également les actes visant les étrangers, musulmans ou non, dans un pays qui voit une montée de la xénophobie, concomitante avec la progression de l'extrême droite.La Rhénanie-du-Nord-Wesphalie, qui avait lancé en avril 2022 un centre d'information et de recherche contre l'antisémitisme, entend ainsi, avec MEDAR, renforcer sa lutte contre toutes les formes de racisme et de discrimination.Lire aussi :