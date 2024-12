Allemagne : un ex-musulman, activiste anti-islam, derrière l'attaque sur le marché de Noël

L'Allemagne est sous le choc après l'attaque à la voiture-bélier perpétrée au soir du vendredi 20 décembre contre le marché de Noël de Magdebourg, la capitale du Land de Saxe-Anhalt. Un homme a foncé sur la foule, fauchant qui se trouvait sur son chemin. Le bilan, encore provisoire, a fait au moins cinq morts et quelque 200 blessés dont une quarantaine grièvement.



L'auteur de l'attaque, très tôt présentée comme un « attentat » par des responsables politiques allemands, a été rapidement arrêté. Ses motivations demeurent floues à ce stade mais les premiers éléments qui ressortent de son profil détonnent Il s'agit d'un Saoudien, un médecin présent sur le sol allemand depuis 2006 et qui a obtenu l'asile en 2016. Mais ce cinquantenaire, identifié comme étant Taleb Al Abdulmohsen, serait loin d'être un extrémiste agissant au nom de l'islam.



A l'inverse des affirmations relayées par l'extrême droite, y compris en France, l'individu, qui bénéficie d'un titre de séjour permanent, est un activiste anti-islam. Il a quitté son pays natal après avoir fait acte d'apostasie. Il a même créé un site afin d'aider des ex-musulmans à quitter les pays du Golfe pour obtenir l'asile ailleurs, selon la presse allemande. En Allemagne, il s'est rapproché des mouvements d'extrême droite dont l'AfD pour dénoncer le danger d'une « islamisation » de l'Europe.



Allant dans ce sens, la ministre de l'Intérieur, Nancy Faeser, a indiqué que l'auteur des faits est un « islamophobe » . Ce qui devrait embrasser les partis et mouvements d'extrême droite, à l'instar du Rassemblement national qui a dénoncé sans attendre, selon les mots de Marine Le Pen, « la barbarie islamiste (qui) sème la terreur au cœur de l’Europe » , un « acte de guerre contre un symbole de notre civilisation (qui) soulève les cœurs » .



Le chancelier allemand Olaf Scholz s'est rendu, samedi 21 décembre, à Magdebourg pour s'y recueillir. Celui qui vient récemment de perdre la confiance des députés après l'implosion de sa coalition gouvernementale a dénoncé un « acte terrible et fou » . « Il est important que la haine ne nuise pas à notre vivre ensemble » , a-t-il tenu à souligner, en appelant les Allemands à « la cohésion » . « L'heure est au recueillement. Nous avons la mission de retirer des conséquences » , a fait part le ministre-président de la région Saxe-Anhalt, Reiner Haseloff.



Une cérémonie commémorative est prévue ce samedi 21 décembre dans la cathédrale de Magdebourg. Cette attaque rappelle de terribles souvenirs en Allemagne mais aussi en France, où des attaques contre des marchés de Noël ont été perpétrées ces dernières années.



Plus à venir