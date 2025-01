Adieu au prêtre Michel Reeber : un hommage vibrant de la Grande Mosquée de Strasbourg

« C'est avec une infinie tristesse que nous disons adieu à un ami cher, un frère en humanité »

« prêtre au coeur immense »

« était habité par une profonde bienveillance et une inlassable présence aux autres »

« Auteur prolifique et fin connaisseur de l'islam et des musulmans, il était bien plus qu'un simple érudit : il était une incarnation vivante du dialogue et du témoignage chrétien, un homme qui parcourait avec humilité les sentiers de la foi »

« un ami precieux »

« un bâtisseur d'espoir »

« un pionnier du dialogue interreligieux et islamo-chrétien »

« bien plus qu'un théologien et un homme de foi »

« un sociologue de terrain »

« un "prêtre qui murmure à l'oreille des quartiers de Strasbourg", comme on aimait à le dire »

« Son intime conviction, celle qui guidait ses pas, était cette vérité universelle : nous sommes tous les fils d'Adam et de Hawa (Adam et Ève), unis dans une fraternité essentielle »

« Son humilité, son écoute et sa sagesse nous manqueront profondément. Adieu Michel, adieu l'ami. Que ton âme repose en paix, portée par l'amour et la reconnaissance de ceux qui t'ont connu et aimé. »

Ses obsèques ont eu lieu lundi 6 janvier à l'église de Schirmeck, dans le Bas-Rhin. Au lendemain de la messe d'adieu, la Grande Mosquée de Strasbourg a tenu à rendre au religieux catholique un vibrant hommage public., unqui, a-t-elle fait savoir mardi 7 janvier., a écrit la GMS, pour qui Michel Reeber étaitDécrit à la fois commeet, il était. Michel Reeber était, a indiqué la GMS.