Sur le vif Ado tué la nuit du Nouvel An : l'hommage de la Grande Mosquée de Strasbourg après le drame Rédigé par Lina Farelli | Jeudi 2 Janvier 2025 à 17:30









Le conducteur, qui avait un temps pris la fuite, s’est rendu à la police dans la soirée du mercredi 1er janvier. Le suspect, âgé de 19 ans, « était connu de la justice pour une garde à vue mais sans condamnation lors des émeutes suite à la mort du jeune Nahel » selon France Bleu. Une enquête a été ouverte pour « homicide involontaire avec délit de fuite » .



La « immense tristesse » et sa « profonde douleur » dans un communiqué paru avant l’interpellation du suspect. En son nom en en celui de l'ensemble de la communauté musulmane strasbourgeoise, « nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Rayan ». « En ces instants de douleur insoutenable, nous implorons Allah, le Tout-Puissant, d'accorder à Rayan Sa miséricorde infinie et de le faire entrer dans Son vaste paradis. Nous prions également pour que sa famille trouve la force et la patience nécessaires face à cette épreuve » , prie-t-elle.



« La justice doit être rendue, pour Rayan, pour sa famille et pour notre société. Ce drame nous affecte profondément. Il nous rappelle la fragilité de la vie et l'importance de la solidarité dans l'épreuve. Que chacun d'entre nous garde en mémoire cette perte tragique et veille à cultiver la bienveillance et la responsabilité dans nos actes », conclut la GMS.



Lire aussi :

Pour les dix ans de la Grande Mosquée de Strasbourg : « Aux jeunes de laisser leur empreinte sur la mosquée » Strasbourg et le quartier de la Cité de l’Ill est en deuil après la mort brutale d’un jeune adolescent de 15 ans percuté par une voiture roulant à vive allure la nuit du Nouvel An. Rayan rentrait d’une soirée familiale et avait été raccompagné par sa cousine lorsque le drame s’est produit, près de chez lui. Malgré l’intervention des secours, il est décédé des suites de ses blessures à l’hôpital.Le conducteur, qui avait un temps pris la fuite, s’est rendu à la police dans la soirée du mercredi 1er janvier. Le suspect, âgé de 19 ans,selon France Bleu. Une enquête a été ouverte pourLa Grande Mosquée de Strasbourg (GMS) a exprimé sonet sadans un communiqué paru avant l’interpellation du suspect. En son nom en en celui de l'ensemble de la communauté musulmane strasbourgeoise,, prie-t-elle.conclut la GMS.Lire aussi :







SOUTENEZ UNE PRESSE INDÉPENDANTE PAR UN DON DÉFISCALISÉ !