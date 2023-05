Un premier café théologique à l'hôpital civil de Strasbourg

« Marque-pages »

« un message d'ouverture et de rencontre au-delà de nos différences »

« Théologiennes et fières de lettres »

« Nous ne souhaitons pas être seulement des dispensatrices de théologie, mais nous voulons aussi adresser aux personnes qui passent par ce lieu en prise avec la maladie, la fragilité et la mort, un message d’espoir et une envie de dialogue »

Les aumôneries musulmane et protestante de l’hôpital civil de Strasbourg organisent un « café théologique » jeudi 11 mai, à l’espace interreligieux du du Nouvel hôpital civil (NHC). C’est Emmanuel Andrès qui inaugurera ce nouveau rendez-vous interreligieux. Le président de la Commission médicale d’établissement des hôpitaux universitaires de Strasbourg est professeur des universités, praticien hospitalier, chef du service de médecine interne, diabète et maladies métaboliques au CHRU de Strasbourg.Les deux aumôneries n’en sont pas à leur première initiative commune. Il y a un an, elles ont lancé le projet. A chaque nouvelle saison, elles fabriquent et proposent des marque-pages décorés de citations issues des réflexions de deux théologiennes, l’une musulmane, l’autre chrétienne, prônant Nayla Tabbara est une théologienne musulmane libanaise, docteur en sciences des religions de l’École pratique des hautes études de Paris (EPHE), tandis que Marion Muller-Colard, écrivaine, est théologienne protestante. Tous les marque-pages créés sont présentés sur la page Facebook, assure Annick Vanderlinden. Chaque séance du café théologique, appelée à se tenir tous les mois selon les organisateurs, se terminera par un moment convivial autour d’un thé… ou d'un café.Lire aussi :