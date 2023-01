A la rencontre d'une maître de la calligraphie islamique, Nuria Garcia Masip

Pratiquant les styles thuluth, muhaqqaq et naskh, ses trois maîtres, de la même silsila, ont tous signé son ijaza en 2007. Elle avait reproduit une pièce en thuluth et en naskh et chaque maître avait apposé sa signature :



« C’est en obtenant l’ijaza qu’on peut devenir professionnel, signer ses œuvres et enseigner. Mais c’est juste le début de l’apprentissage : c’est à ce moment-là qu’on commence à approfondir vraiment cet art, et la relation avec le maître devient plus intense. Le cycle corrections/apprentissage ne finit jamais, on est toujours en train d’apprendre, même si on a ses propres élèves. »



Pour maintenir le contact avec ses trois maîtres, Nuria Garcia Masip va régulièrement à Istanbul et reste aussi en relation avec Mohamed Zakariya qu’elle rencontre dans des expositions internationales et des conférences.



Comment se passe concrètement la relation avec le maître calligraphe ? « Quand j’étais à Istanbul, je passais deux heures en transport pour aller voir mon maître. Parfois, il n’était pas là, et il fallait revenir. Il me corrigeait avec beaucoup de sagesse, il discernait mon état d’esprit ; le dialogue était presque inexistant : pas de verbalisation, on montre son travail et on se tait, c’est très subtil » , raconte-t-elle.



« Je travaillais tous les jours : je me réveillais à 6h du matin pour suivre des cours de turc pendant 5 heures, puis je pratiquais la calligraphie, toute seule. On n’écrit pas devant le maître, il faut gérer tout seul cette constance dans la pratique. On va le voir pour lui montrer le travail et recevoir les corrections en rouge, et les instructions. On doit présenter la phrase bien centrée sur la feuille. Il faut patienter debout et regarder les corrections qu’il donne aux autres, en attendant son tour. C’est une bataille avec soi-même, on y arrive à force de discipline et de patience.



J’ai dû répéter la première phrase pendant huit mois. Si on n’a pas une confiance absolue en son maître, cela peut être décourageant. Il est donc important de choisir un maître pour lequel on ressent cette confiance. Un jour, à Istanbul, l’électricité a été coupée, et j’ai dû travailler à la bougie. Soudain, le feu a commencé à prendre sur un morceau de chiffon. Pour sauver mon travail, j’ai saisi le tissu en feu et me suis brûlé les mains ; pendant deux semaines, je n’ai pas pu écrire. Le maître m’a dit alors : "Tu étais trop attachée à ton meşk" (la copie réalisée par l’élève). »



Et comment ça se passe sur le plan matériel ? « À l’époque, les maîtres prodiguaient leur enseignement chez eux gratuitement, mais maintenant, ils enseignent dans des centres, pour une somme très symbolique. En Turquie, les calligraphes sont soutenus par leurs commandes. C’est assez unique dans le monde islamique. Dans le monde arabe, c’est un peu perdu. La tradition ottomane des panneaux calligraphiques affichés aux murs date du XVIIe siècle. Pour la grande bourgeoisie, c’est devenu prisé de posséder une belle calligraphie dans sa demeure. Actuellement, il y a un regain d’intérêt pour la calligraphie, tant d’un point de vue artistique qu’islamique, les deux aspects sont très liés. »