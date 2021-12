Sur le vif La calligraphie arabe inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO Rédigé par Lina Farelli | Mercredi 15 Décembre 2021 à 12:00









Pour les défenseurs de la calligraphie arabe, cette décision saura aider à la préservation d’un art qui consiste, selon les mots de l’UNESCO, « à retranscrire l’écriture arabe manuscrite avec fluidité, afin d’exprimer harmonie, grâce et beauté » . Cette pratique a été « conçue à l’origine pour rendre l’écriture claire et lisible » avant de se transformée progressivement « en un art arabe islamique utilisé dans les œuvres traditionnelles et modernes ». « La fluidité de l’écriture arabe offre des possibilités infinies, même sur un seul mot, puisque les lettres peuvent être allongées et transformées de nombreuses façons afin de créer différents motifs » , poursuit l’institution.



Avant la calligraphie arabe, l’UNESCO avait classé par le passé la calligraphie chinoise (2009) et la calligraphie mongole (2013), les trois systèmes d'écriture de l'alphabet géorgien (2016) et l’écriture arménienne (2019) dans la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

