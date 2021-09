A Villeurbanne, musulmans et chrétiens s’unissent contre la précarité étudiante

« d’intervenir pour les étudiants en leur apportant un repas »,

A Villeurbanne (Rhône-Alpes), chrétiens et musulmans s'unissent pour venir en aide aux étudiants en grande précarité , frappés de plein fouet par la crise sanitaire. Samedi 27 mars, une distribution de 300 repas et de produits d'hygiène sera organisée sur le campus de la Doua, qui rassemble plus de six établissements de l'Enseignement supérieur, par la mosquée Othmane et la paroisse Notre-Dame de la FraternitéLes responsables de lieux de culte ont décidéexplique Hedi Baiben, un bénévole habitué à organiser des événements caritatifs, auprès d' Actu Lyon . Le panier sera composé d'un repas végétarien, de samoussas, de fruits, de jus de fruits et de gâteaux mais aussi de kits d'hygiène et d'un bidon de lessive.Pour en bénéficier, les étudiants sont invités à s'enregistrer via un fichier en ligne . Plus de 150 personnes se sont déjà inscrites.En ces temps de crise sanitaire, marqués pour beaucoup par des difficultés à trouver ou à sauvegarder un emploi, les responsables religieux ont aussi décidé d'aider les jeunes à renouer avec le marché du travail, en proposant un espace réservé aux offres d'emplois soumis par des habitants de la ville.