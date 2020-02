A Ljubljana, l'ouverture de la premiÃ¨re mosquÃ©e de SlovÃ©nie inaugurÃ©e

Religions A Ljubljana, l'ouverture de la première mosquée de Slovénie inaugurée Rédigé par Lina Farelli (avec AFP et STA) | Samedi 8 Février 2020 à 12:30

La première mosquée de Slovénie a ouvert ses portes, lundi 3 février, à Ljubljana, plus de 50 ans après la toute première demande de construction, déposée bien avant l'éclatement de la Yougoslavie dont le pays faisait partie.



Jusque-là, les musulmans de Ljubljana ne disposaient pas d'une mosquée digne de ce nom, ce qui les amenaient à prier depuis toujours dans de petites salles. C’est tout naturel qu’ils ont afflué en nombre, vendredi 7 février, à la mosquée de la capitale slovène pour ce qui fut la première prière hebdomadaire du lieu de culte musulman. L’édifice religieux, qui frappe par sa sobriété et son élégance architecturale, a ouvert ses portes lundi 3 février.



Doté d’un minaret de 40 mètres de haut – le premier et le seul du pays – et d’une coupole intérieure rappelant la Mosquée bleue d'Istanbul, la mosquée peut accueillir jusqu’à 1 400 fidèles. Elle abrite aussi le siège de la représentation musulmane de Slovénie ainsi qu’un centre culturel, un institut éducatif, une bibliothèque, un restaurant, un terrain multisports et des logements pour les imams. Ce résultat a nécessité 34 million d’euros, qui ont pu être réuni avec l’important soutien du Qatar qui a apporté 28 million d’euros sur la table.

« Un tournant » pour les musulmans de Slovénie L’ouverture de la mosquée est l’aboutissement de décennies d’attente pour les musulmans slovènes, dont le nombre est aujourd’hui estimé à 80 000 dans un pays comptant deux millions d’habitants. La première demande d’autorisation pour la construction a été déposée dans les années 1960, quand la Slovénie faisait encore partie de la Yougoslavie.



« Tous les pays de l'ex-Yougoslavie étaient déjà dotés d'une mosquée et on avait l'impression d'habiter dans un trou perdu » , a déclaré en conférence de presse le grand mufti de Slovénie Nedzad Grabus, pour qui l’ouverture de la mosquée constitue « un tournant » pour les musulmans.

Des obstacles nombreux aux travaux



Les travaux ont ainsi démarré en 2013 pour durer six ans durant lesquels le site en construction a été la cible de plusieurs profanations.



La mosquée de Ljubljana sera officiellement inaugurée en grande pompe en juin, après le mois du Ramadan, a annoncé le grand mufti de Slovénie.



Lire aussi :

Bosnie : la réouverture de la mosquée historique de Travnik célébrée

A Cambridge, la première éco-mosquée du Royaume-Uni inaugurée par Yusuf Islam et Erdogan

L'une des plus belles mosquées d'Europe ouvre ses portes à Cologne

Plusieurs recours visant à mettre fin au projet avaient été initiés par des groupes nationalistes et d’extrême droite. Selon l'agence de presse slovène (STA), un référendum autour de ce projet a même été réclamé en 2004 et en 2009 mais la Cour constitutionnelle a classé une telle demande sans suite. Les porteurs du projet ont pu, par ailleurs, bénéficier du soutien appuyé du maire de Ljubljana, Zoran Jankovic, en poste depuis 2012.Les travaux ont ainsi démarré en 2013 pour durer six ans durant lesquels le site en construction a été la cible de plusieurs profanations.La mosquée de Ljubljana sera officiellement inaugurée en grande pompe en juin, après le mois du Ramadan, a annoncé le grand mufti de Slovénie.Lire aussi :