14-Juillet : la Grande Mosquée de Strasbourg prie pour la République et le fait savoir

« n'est pas une prière au sens liturgique »

« s'inscrit dans la tradition des cultes statutaires, que la GMS rejoint en pionnière parmi les institutions musulmanes »

« à la fois un acte de foi et un acte civique »

« l’expression d’une loyauté profonde et d’un amour sincère pour la patrie »

« que nous sommes pleinement Français et pleinement musulmans et que ces deux appartenances ne s’opposent pas, mais s’enrichissent mutuellement au service du bien commun »

« le signe d'une tradition qui grandit et qui s'inscrit durablement dans le calendrier républicain de notre ville et de notre nation »

La GMS est la première institution musulmane d'Alsace-Moselle à élever une prière de la République à l'occasion du 14-Juillet, mais cette tradition est loin d'être nouvelle pour les autres cultes. Elle reprend à son compte une vieille tradition du concordat perpétuée depuis le XIXe siècle par les églises et synagogues de la région les jours précédant la Fête nationale.La prière pour la Républiquemais. Elle estqui dit. Les responsables de la mosquée aspirent à ce que cette deuxième édition soitLire aussi :