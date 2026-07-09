14-Juillet : la Grande Mosquée de Strasbourg prie pour la République et le fait savoir

Six mots, et tout est dit. « Seigneur, protège la France et le peuple français. » C'est autour de cette phrase socle que la Grande Mosquée de Strasbourg (GMS) va réunir, vendredi 10 juillet à 9h, fidèles, élus et représentants institutionnels pour la deuxième édition de sa « prière pour la République ».
Ce rendez-vous n'est pas né de nulle part. La première édition, tenue le 11 juillet 2025, avait déjà marqué les esprits. Ces mots – « Ô Allah, veille et bénis la France et le peuple français » – avaient résonné dans l'enceinte de la GMS en présence des plus hautes autorités locales, des représentants des cultes et des responsables d'associations musulmanes.
Ce rendez-vous n'est pas né de nulle part. La première édition, tenue le 11 juillet 2025, avait déjà marqué les esprits. Ces mots – « Ô Allah, veille et bénis la France et le peuple français » – avaient résonné dans l'enceinte de la GMS en présence des plus hautes autorités locales, des représentants des cultes et des responsables d'associations musulmanes.
La mémoire des soldats morts pour la France honorée
Pour cette deuxième édition, le programme reproduit cet esprit : lecture coranique, allocution du recteur Saïd Aalla, projection d'un court-métrage intitulé 1940, visage du devoir, prise de parole d'une chargée de mission du ministère des Armées et des anciens combattants, puis lecture solennelle de la prière.
La GMS inscrit par là son action dans un cadre mémoriel : elle veut être de ces institutions qui soustraient à l'oubli les près de 600 000 tirailleurs, goumiers et spahis enrôlés sous l'uniforme français lors de la Grande Guerre, dont 70 000 musulmans. Quelque 28 000 d’entre eux ne sont jamais rentrés chez eux. « Ces hommes n'avaient pas la nationalité française. Certains n'avaient jamais quitté leur village. Ils sont morts pour une République qui ne les reconnaissait pas encore pleinement comme ses fils. Et pourtant ils sont venus, ils ont tenu, ils sont tombés », fait savoir la GMS avant l’événement.
Lire aussi : Avec l'exposition hommage aux soldats musulmans, « ce sont nos racines communes qui sont mises en valeur »
La GMS inscrit par là son action dans un cadre mémoriel : elle veut être de ces institutions qui soustraient à l'oubli les près de 600 000 tirailleurs, goumiers et spahis enrôlés sous l'uniforme français lors de la Grande Guerre, dont 70 000 musulmans. Quelque 28 000 d’entre eux ne sont jamais rentrés chez eux. « Ces hommes n'avaient pas la nationalité française. Certains n'avaient jamais quitté leur village. Ils sont morts pour une République qui ne les reconnaissait pas encore pleinement comme ses fils. Et pourtant ils sont venus, ils ont tenu, ils sont tombés », fait savoir la GMS avant l’événement.
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Inscrire cette tradition dans le temps
La GMS est la première institution musulmane d'Alsace-Moselle à élever une prière de la République à l'occasion du 14-Juillet, mais cette tradition est loin d'être nouvelle pour les autres cultes. Elle reprend à son compte une vieille tradition du concordat perpétuée depuis le XIXe siècle par les églises et synagogues de la région les jours précédant la Fête nationale.
La prière pour la République « n'est pas une prière au sens liturgique » mais « s'inscrit dans la tradition des cultes statutaires, que la GMS rejoint en pionnière parmi les institutions musulmanes ». Elle est « à la fois un acte de foi et un acte civique », « l’expression d’une loyauté profonde et d’un amour sincère pour la patrie » qui dit « que nous sommes pleinement Français et pleinement musulmans et que ces deux appartenances ne s’opposent pas, mais s’enrichissent mutuellement au service du bien commun ». Les responsables de la mosquée aspirent à ce que cette deuxième édition soit « le signe d'une tradition qui grandit et qui s'inscrit durablement dans le calendrier républicain de notre ville et de notre nation ».
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