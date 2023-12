Yvelines : des profs d'un collÃ¨ge protestent face au rapport Â« trÃ¨s dÃ©gradÃ© Â» avec des Ã©lÃ¨ves

Sur le vif Yvelines : des profs d'un collège protestent face au rapport « très dégradé » avec des élèves Rédigé par Lina Farelli | Mardi 12 Décembre 2023 à 00:05









Celle-ci avait présenté le 7 décembre, dans le cadre d'un cours avec une classe de 6e, le tableau Diane et Actéon , du peintre italien Giuseppe Cesari. Daté du XVIIe siècle, on y voit cinq nymphes dénudées. À la sortie du cours, des rumeurs ont commencé à circuler : l’enseignante aurait tenu pendant son exposé des propos racistes et interrogé des élèves de confession musulmane pour les mettre mal à l’aise, rapporte « vindicatifs » se seraient alors plaints le jour même. Accusé d’avoir eu des propos racistes, elle a porté plainte pour « diffamation ».



Les élèves ont depuis présenté leurs excuses à l'enseignante concernée mais l’épisode est jugé « extrêmement grave » pour que ses collègues, excédés par des incidents en tout genre à répétition - au-delà d'atteintes à la laïcité - qui ont donné lieu à plusieurs plaintes depuis le début de l'année, choisissent d'exercer leur droit de retrait. Dans un courrier adressé le 1er décembre au directeur académique adjoint des services de l’Éducation nationale qu’Actu a pu consulter, il est notamment fait mention « de multiples dénonciations calomnieuses et faits de diffamation de la part d’élèves et de parents d’élèves envers des personnels (…) accusés de propos injurieux, d’insultes et de menaces envers des élèves » , et même « d’agression sexuelle ou encore de non-assistance à personne en danger ».



Concernant la dimension religieuse qui aurait pu provoquer chez les élèves ces réactions, « rien n'a été établi à ce stade » , a noté auprès du « situation très dégradée » au sein de l'établissement. Le rectorat de Versailles évoque aussi un climat « tendu » au sein de ce collège « depuis le début de l’année, notamment du fait de parents d'élèves qui remettent systématiquement en cause le contenu des cours et les punitions ».



Le ministre de l'Education nationale, Gabriel Attal, s’est rendu sur place ce lundi 11 décembre pour assurer de son soutien les équipes pédagogiques qui réclament des moyens. Des postes ont été annoncés en « renfort des équipes de vie scolaire » .



En outre, l'occasion s'est présentée au ministre pour « réaffirmer qu'à l'école française, on ne conteste pas l'autorité, on la respecte » . Pas plus que « la laïcité » ; « bref, on ne négocie pas ni l'autorité de l'enseignant ni l'autorité de nos règles et de nos valeurs » . Il a ainsi annoncé l'ouverture d'une procédure disciplinaire « à l'endroit des élèves qui sont responsables de cette situation et qui ont, en partie, reconnu les faits » , avec « des sanctions » à la clé.



Lire aussi :

A Arras, un adieu émouvant rendu au professeur Dominique Bernard La crainte s’est emparée des équipes pédagogiques du collège Jacques-Cartier d'Issou, dans les Yvelines. Celle-ci, angoissée par le spectre de l’assassinat de Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine en 2020, exerce son droit de retrait depuis vendredi 8 décembre après qu’une professeure de français a été la cible de rumeurs l’accusant d'islamophobie.Celle-ci avait présenté le 7 décembre, dans le cadre d'un cours avec une classe de 6e, le tableau, du peintre italien Giuseppe Cesari. Daté du XVIIe siècle, on y voit cinq nymphes dénudées. À la sortie du cours, des rumeurs ont commencé à circuler : l’enseignante aurait tenu pendant son exposé des propos racistes et interrogé des élèves de confession musulmane pour les mettre mal à l’aise, rapporte Actu. Des parents d'élèvesse seraient alors plaints le jour même. Accusé d’avoir eu des propos racistes, elle a porté plainte pourLes élèves ont depuis présenté leurs excuses à l'enseignante concernée mais l’épisode est jugépour que ses collègues, excédés par des incidents en tout genre à répétition - au-delà d'atteintes à la laïcité - qui ont donné lieu à plusieurs plaintes depuis le début de l'année, choisissent d'exercer leur droit de retrait. Dans un courrier adressé le 1er décembre au directeur académique adjoint des services de l’Éducation nationale qu’Actu a pu consulter, il est notamment fait mention, et mêmeConcernant la dimension religieuse qui aurait pu provoquer chez les élèves ces réactions,, a noté auprès du Figaro la secrétaire générale du Syndicat national des enseignements de second degré (SNES-FSU) Sophie Vénétitay, qui déplore uneau sein de l'établissement. Le rectorat de Versailles évoque aussi un climatau sein de ce collègeLe ministre de l'Education nationale, Gabriel Attal, s’est rendu sur place ce lundi 11 décembre pour assurer de son soutien les équipes pédagogiques qui réclament des moyens. Des postes ont été annoncés enEn outre, l'occasion s'est présentée au ministre pour. Pas plus que. Il a ainsi annoncé l'ouverture d'une procédure disciplinaire, avecà la clé.Lire aussi :







SOUTENEZ UNE PRESSE INDÉPENDANTE PAR UN DON DÉFISCALISÉ !