Vivre ensemble en paix et dans le respect mutuel, utopie ou rêve réalisable ?

Notre bonne vieille Terre et ceux qui y habitent sont mis à rude épreuve, tout particulièrement cette année. Un siècle après la grippe espagnole, une nouvelle pandémie est venue frapper le monde et faire des ravages aux quatre coins de la planète. Les plus puissants dirigeants actuels montrent sans réserve leur soif de pouvoir et leur ego souvent hors normes.



Terrorisme, manque de tolérance et de dialogue constructif, caricatures à mes yeux provocantes, meurtres, catastrophes en tous genres dont le tremblement de terre survenu dans la région égéenne, notamment à Izmir, en Turquie, où je vis depuis deux mois après 17 années passées à Istanbul, font la une de l’actualité. Ce sont tous des sujets plus « vendeurs » que les sujets culturels ou philosophiques pour de nombreux médias de la presse télévisée et écrite dans le monde qui permettent aussi d’alimenter sur les réseaux sociaux des échanges parfois d’une verve et d’une haine indescriptible qui ne font que monter les enchères de la violence.



Les relations diplomatiques entre la France, mon pays d’origine, et la Turquie, mon pays d’adoption où je vis et dont j’ai aussi pris la nationalité, sont actuellement au plus mal. Vieilles de 484 ans - suite au traité d’Alliance entre le roi François Ier et le sultan Soliman le Magnifique en 1536 - elles constituent pourtant l’une des plus longues relations diplomatiques de l’histoire… La situation actuelle est-elle vraiment représentative de la vie quotidienne de part et d’autre ? Pour moi, la réponse est non, tant les Français que les Turcs sont, à mon avis, bien plus préoccupés par la situation sanitaire et la dégradation économique du pays où ils vivent que celle-ci engendre que par les ires de leurs présidents respectifs.

Arrêter la prolifération d’informations anxiogènes Stop, arrêt sur images ! Il me semble plus que temps, d’une part, d’arrêter la prolifération d’informations uniquement anxiogènes et, d’autre part, de poser ses valises, de réfléchir sérieusement à ce qu’il faut à chacun d’entre nous pour être heureux et vivre ensemble en harmonie.



L'histoire ne fait pas que se répéter, par cycles. L’origine des guerres mais aussi des révolutions est souvent le fruit d’une lutte de pouvoirs, de dégradations économiques, de l'intolérance envers ceux qui sont différents de par sa couleur de peau, sa culture, sa religion. Mais finalement, quand ils sont heureux, ils rient comme vous et moi et, quand ils sont malheureux, ils pleurent comme vous et moi...



Au lieu de pointer du doigt et seulement parler de sujets qui peuvent fâcher et se focaliser sur les affrontements et les oppositions stériles, il me paraît primordial et urgent de mettre son énergie et son temps à profit pour la réflexion, le débat d’idées, ensemble, entre personnes de bonne volonté, de développer la philosophie pour les nuls, l’ouverture d’esprit, le partage, la solidarité, le respect mutuel, la tolérance, la saine curiosité de l’Autre différent de par sa couleur de peau, sa culture, sa croyance qui sont, à mes yeux, profitables à tous. Inverser la balance et plus, montrer le beau, l’utile, l’agréable, ce qui fait du bien à tout le monde et peut aider à ceux qui ont déjà les nerfs sensibles à trouver une source positive et régénératrice.



Plus les énergies positives sont réunies et plus nous en profiterons nous-mêmes en premier et pourrons en faire profiter notre entourage. Certes, toutes ces bonnes intentions font pour le moment moins d'écoute et sont moins vendeuses. Mais que faut-il privilégier : l’entretien de l’ego, du pouvoir, la violence et la haine ou bien un monde où la tolérance, le respect envers la planète, la faune et la flore et ceux qui y habitent vivent en harmonie ?

« Là où est la haine, que je mette l'amour »



« L'humanité entière ressemble à un grand arbre. Les racines de l'arbre, ses branches, ses feuilles, ses fleurs et ses fruits ne se ressemblent aucunement, mais l'arbre tire précisément toute sa valeur de ces différences. » Elle a aussi rappelé le verset 48 de la sourate La Table Servie où Dieu a dit : « Nous avons donné à chacun d'entre eux une règle et une Loi. Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Mais il a voulu vous éprouver par le don qu'il vous a fait. Cherchez à vous surpasser les uns et les autres dans les bonnes actions. » Je souhaite partager quelques extraits (ici) évoqués par certains intervenants lors de la rencontre de prière et de partage du 22 avril dernier organisée par le Comité du vicariat apostolique d’Istanbul pour les relations interreligieuses dont je faisais partie. Hayat Nur Artıran, présidente de la Fondation Internationale Şefik Can pour l'éducation et la culture de Mevlâna, a notamment rappelé ces paroles du Prophète :Elle a aussi rappelé le verset 48 de la sourate La Table Servie où Dieu a dit :

« Seigneur, fais de nous un instrument de ta paix, là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. »



Esin Çelebi Bayru, 22e arrière-petite-fille de « Il n'y a point de différence entre les Prophètes puisqu'ils montrent le chemin allant vers Dieu. Leurs chemins est un seul chemin, s'il y a une erreur, elle n'appartient pas au chemin mais à ceux qui l'empruntent. »



Par ailleurs, dans la Torah, l’enseignement divin dans la religion judaïque, l’extrait suivant « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » que l’on retrouve aussi dans l’Ancien Testament est on ne peut plus nécessaire et d’actualité.



Enfin, pour terminer, I have a dream . Je rêve de mettre en place en Turquie un lieu de rencontres destiné au « vivre ensemble en paix » où seules auront la place les notions et valeurs citées plus haut… Ce pays devenu le mien, pour moi synonyme de pluriculturalisme si riche et plein d’enseignement, est, me semble-t-il le lieu idéal pour poser de nouvelles fondations pour demain. Utopie ou rêve réalisable ? L’avenir le dira.



Nathalie Ritzmann est journaliste. Originaire de Mulhouse, elle vit en Turquie depuis plusieurs années. Elle est l'auteure des blogs



Mgr Rubén Tierrablanca González, vicaire apostolique d'Istanbul, a invité les participer à s'adresser à Dieu avec la prière pour la paix de Saint-François qui commence par :