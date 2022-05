Vidéos - Halte aux idées fausses sur l’islam et les musulmans !

« sans tabou ni langue de bois, et sans prosélytisme »

En finir avec les idées fausses sur l'islam et les musulmans

« une parole libre et apaisée, destinée à tous les citoyens qui refusent que cette religion soit stigmatisée »

« Libre à chacun de critiquer les religions ; de ce point de vue, les musulmans et l'islam ne font pas exception et c'est tant mieux »

« Mais lorsque toutes sortes de confusions et d'amalgames sont partagés sur la place publique et diffusés au sein des médias, il devient plus que nécessaire de permettre à chacun de se faire une idée précise de l'islam à partir de données et de références suffisamment claires et fiables. »

« L'islam opprime les femmes », « Dans 20 ans, une bonne partie des églises seront des mosquées », « L’islam n’a aucun respect pour les animaux », « Tous les Arabes sont musulmans et vice versa », « Les musulmans envahissent le monde et la France »

Halte aux idées reçues sur l’islam et les musulmans ! Dans une nouvelle édition revue et augmentée, Omero Marongiu-Perria déconstruit 100 idées fausses, amalgames et approximations autour d’un sujet qui occupe trop souvent la scène médiatiqueA travers huit chapitres formant, qui croise des sources historiques, sociologiques et juridiques, le sociologue propose, déclare-t-il en introduction.: voici quelques-unes des idées reçues battues en brèche dans l'ouvrage. Pour chacune d’elles, une vidéo a été réalisée par les éditions de l’Atelier, en partenariat avec Saphirnews. A découvrir tout au long de la semaine et à partager auprès du plus grand nombre !