Sur le vif Valence : une école musulmane dépose plainte pour discrimination Rédigé par Lina Farelli | Mardi 4 Octobre 2022 à 11:25





« Un scandale d’Etat et à la fois un cas d’école de discrimination à l’égard de la communauté musulmane de France » , a fustigé Me Nabil Boudi, l’avocat de l’école, qui a annoncé le dépôt d’une plainte pour « discrimination » .



« Durant les premières années de fonctionnement, des contrôles inopinés ont été effectués à la demande du rectorat de l'académie de Grenoble et tous se sont révélés favorable à l'époque pour l'école. Au vu du succès engrangé par cette école et des résultats honorables obtenus par les enfants qui y sont scolarisés, l'école a souhaité s'agrandir en s'implantant dans de nouveaux locaux, quitter la grande mosquée et passer sous contrat » , explique l’avocat dans un communiqué. « Toutes les enquêtes administratives et vérifications nécessaires à l'ouverture de cette nouvelle école ont connu une issue favorable. »



C’est après la publication d’un article dans Charlie Hebdo en juillet, trois semaines après l’adoption de la délibération, que la situation bascule. L’article contenait pourtant, selon l’avocat, « des informations purement mensongères concernant l'école, l'accusant, entre autres, de communautarisme sans même avoir cherché à se rapprocher de l'association pour vérifier ses affirmations » . Or « absolument rien, dans les activités menées par l'association Valeurs et Réussites, ne permet de confirmer les allégations de cet article ».



Le maire (LR) Nicolas Daragon, « avec qui l'association entretenait jusqu'ici d'excellentes relations, a subi des pressions de la part des services de l'État après la parution de l'article » , sachant que « la préfète n'avait émis aucune objection à l'ouverture de cette nouvelle école et avait même reçu les membres de l'association en son cabinet ».



Un signe qui ne trompe pas : le maire « s'est borné à lire une déclaration pour justifier son revirement » , rapporte « Nous regrettons sincèrement que cette absence de clarté, de cohérence et de constance dans la ligne de conduite adoptée par l'État nous ait aujourd'hui contraints à cette situation , a-t-il fait savoir. Après tout, si l'État mettait en conformité ses paroles avec ses actes, les réserves qu'il émet aujourd'hui n'auraient-elles pas dû conduire l'État à exiger la fermeture de cette école alors qu'elle a pu effectuer tranquillement sa 11e rentrée ? »



« À travers cet acharnement, les services de l'État portent une atteinte préoccupante au vivre ensemble » , signifie Nabil Boudi. Outre la plainte pour discrimination, l'association Valeurs et Réussites a saisi le Défenseur des droits et entend déposer une autre plainte, cette fois pour diffamation contre Charlie Hebdo .



Le marin Philippe Martinez, sauveur de réfugiés, honoré à la mosquée de Valence