MosquÃ©e de Valence : l'assaillant des militaires condamnÃ© Ã  17 ans de prison

Société Mosquée de Valence : l'assaillant des militaires condamné à 17 ans de prison Rédigé par Lina Farelli | Jeudi 30 Janvier 2020 à 10:30

L'homme qui avait foncé sur des militaires postés devant la mosquée de Valence (Drôme) en 2016 a été condamné, mercredi 29 janvier.



« tentatives de meurtre sur personnes dépositaires de l'autorité publique ». Une peine plus lourde que les 12 ans requis par l'avocat général.



Le 1er janvier 2016, Raouf El Ayeb avait foncé au volant de sa voiture, par deux fois, sur quatre militaires présents devant le lieu de culte musulman valentinois dans le cadre du plan Vigipirate. Les soldats avaient alors riposté après des sommations, après qu’un des leurs avait été blessé.



L’assaillant, aujourd’hui âgé de 33 ans et originaire de Bron, près de Lyon, avait été blessé et interpellé dans la foulée. La piste terroriste avait été vite



Lire aussi :

L’assaillant de la mosquée de Valence renvoyé devant la Cour d’assises

Valence : une voiture fonce sur des militaires devant la mosquée Quatre ans après l’attaque visant des soldats de l’opération Sentinelle en faction devant la mosquée de Valence, l’assaillant était jugé devant la cour d'assises de la Drôme. Après deux jours de procès, le verdict est tombé mercredi 29 janvier : Raouf El Ayeb a été condamné à 17 ans de réclusion pourUne peine plus lourde que les 12 ans requis par l'avocat général.Le 1er janvier 2016, Raouf El Ayeb avait foncé au volant de sa voiture, par deux fois, sur quatre militaires présents devant le lieu de culte musulman valentinois dans le cadre du plan Vigipirate. Les soldats avaient alors riposté après des sommations, après qu’un des leurs avait été blessé.L’assaillant, aujourd’hui âgé de 33 ans et originaire de Bron, près de Lyon, avait été blessé et interpellé dans la foulée. La piste terroriste avait été vite écartée au cours de l’enquête. Raouf El Ayeb a fait l’objet de quatre expertises psychiatriques ; les dernières ont conclu à l’altération de son discernement.Lire aussi :