« un haut lieu de la Résistance »

« Marcher – Dialoguer – Comprendre »

« à la rencontre de résistants d’hier et d’aujourd’hui »

« pionniers ou compagnons ».

« un champ inépuisable de randonnées en montagne à vaches, dans les paysages magnifiques du Vercors »

« conjuguera le souvenir la résistance des maquis que la guerre en Ukraine ravive, avec la résistance ordinaire qui est le prix de notre liberté : résistance des montagnards que nous côtoieront pour préserver la nature, pour maintenir un mode de vie authentiquement humain »

« Nous réviserons avec des grands témoins notre devoir de résistance, individuelle et collective pour rester libre, envers et contre tout. Peut-être saurons-nous alors mettre la résistance au service de la paix ? »

C’est sous le signe de la résistance que l’association Compostelle-Cordoue , qui initie depuis plus d'iune décennie des marches intergénérationnelles et interconvictionnelles, organise une action semblable du samedi 6 au samedi 13 aout, dans le Vercors,durant la Seconde Guerre mondiale.A cette occasion, la structure associative, qui a pour devise, iraen compagnie de 30 seniors et de 20 scouts, musulmans et chrétiens,Le point fixe sera Léoncel et son ancienne abbaye cistercienne, qui offre, promet-on.L'initiative, fait-on savoir.Lire aussi :