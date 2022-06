Sur le vif Un restaurant du Pays basque refuse l'accès à une femme portant le voile et assume Rédigé par Lina Farelli | Mercredi 1 Juin 2022 à 08:00









La propriétaire de l'établissement basque, non loin de la frontière espagnole, a expliqué qu'elle ne voulait pas d'une cliente « habillée comme à la préhistoire » après que le fils lui a fait valoir son incompréhension selon une vidéo tournant sur les réseaux sociaux. « Vous êtes professionnelle, vous n'avez pas à faire ça » , lui dit-il, en lui faisant comprendre que sa mère a le droit de porter le foulard, tout comme son interlocutrice a le droit de porter visiblement un croix autour du cou.



L'échange fut vain. Des messages accusant les gérants du restaurant de racisme et d'islamophobie se sont très rapidement multipliés sur le Web. Des appels à boycotter le lieu ont également été lancés.



Cependant, auprès de « rien de ce qui peut s’apparenter à un outil de soumission de la femme » . Une plainte a été déposée pour discrimination au commissariat de Pau.



