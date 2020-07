Un policier dénonce des collègues pour des faits de racisme et de maltraitance, deux enquêtes ouvertes

Le brigadier-chef Amar Benmohamed a décidé de dénoncer à visage découvert certains de ses collègues qu’il accuse de propos racistes et de maltraitance envers les personnes retenues au dépôt du Tribunal de grande instance de Paris, dans les cellules où sont placées les personnes en attente d'un jugement ou d'une présentation devant un magistrat.Ces faits, qui seraient réguliers depuis 2018 en particulier à l’égard de personnes de type arabe et noir, ont été dénoncés à de nombreuses reprises par le brigadier-chef, également délégué syndical chez Unité SGP-Police, auprès de la hiérarchie, provoquant l’ouverture d’une enquête de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN). Les faits dénoncés, qui vont jusqu'à la privation de nourriture de certains déférés, ont d’ailleurs été corroborés par plusieurs collègues d’Amar Benmohamed.Mais alors que l’enquête est achevée depuis février et que les conclusions de l’enquête attestent de faits de racisme et, possiblement, de maltraitance, celle-ci n’a abouti à des sanctions que très récemment. La Préfecture de police de Paris a annoncé, lundi 27 juillet, des sanctions administratives contre cinq policiers tandis qu’un autre doit passer en conseil de discipline en septembre. Ces décisions, qui suivent les conclusions de l'IGPN, ont été annoncées le jour de la diffusion du témoignage accablant du brigadier-chef par StreetPress.