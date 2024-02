Un hommage national rendu aux victimes franÃ§aises en IsraÃ«l... et bientÃ´t Ã  celles de Gaza ?

« le plus grand massacre antisémite de notre siècle ».

Un hommage national a été rendu, mercredi 7 février, à l’Hôtel national des Invalides, à Paris, en mémoire des 42 Français et Franco-Israéliens tués lors de l’attaque sans précédent commis par le Hamas le 7 octobre 2023. Une cérémonie inédite puisque c’est le premier du genre à avoir été rendu en dehors d’Israël. Les familles des otages présentes ont été acheminées pour beaucoup d'entre elles depuis Israël par un vol spécial.Après le défilé des portraits des défunts portés par des gardes républicains et une interprétation du Kaddish (chant de deuil) de Maurice Ravel, le chef de l’Etat Emmanuel Macron a fait un discours au cours duquel il a dénoncéPour cet événement, les responsables politiques de tous les partis ont fait le déplacement, y compris ceux de La France Insoumise dont le coordinateur du mouvement Manuel Bompard et la cheffe de file des députés insoumis Mathilde Panot. Une présence décriée par leurs opposants et de nombreuses familles d’otages israéliens pour qui le parti politique cautionnedu Hamas mais qui ne pouvait être empêchée selon la présidence car il s'agissait d'uneà laquelle chaque élu est convié, quelle que soit sa sensibilité politique.De nombreux défenseurs de la cause palestinienne s’indignent pour leur part d’un hommage national ne tenant pas compte des souffrances éprouvées depuis quatre mois à Gaza. Toujours sous le feu des bombes israéliennes, l’enclave, désormais en proie à la famine et aux maladies, compte plus de 27 000 victimes, très largement des civils. Plusieurs victimes françaises sont d’ailleurs recensées.La présidence a annoncé, lundi 5 février, qu’unsera organisé pour les. L’hommage du 7 févriermais, a déclaré l’Élysée en réponse à un journaliste. Les modalités de ceseront fixées ultérieurement, précise-t-on.L’annonce a été saluée par LFI., a affirmé Mathilde Panot.Lire aussi :