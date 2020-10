Un centenaire musulman, impliqué dans la lutte contre le Covid-19, décoré par la reine d'Angleterre

« fier »

Dabirul Islam Choudhury, un homme de 100 ans résidant à Londres, a reçu en ce mois d'octobre l’Ordre National de l’Empire Britannique – l’équivalent de la Légion d’honneur en France – pour son implication dans la lutte contre le Covid-19. Il s'était illustré en pleine crise sanitaire pour sa levée de fonds en faveur des victimes du coronavirus au Royaume-Uni et au Bangladesh.Le vigoureux centenaire, originaire du Bangladesh, a récolté 420 000 livres, soit près de 470 000 euros en faisant, selon The Independent, pas moins de 970 tours dans son jardin de 80 mètres de largeur pendant le mois de Ramadan, en plein confinement, alors qu’il jeûnait.Sur cette somme, 116 000 livres ont été versés au NHS, le Service national de santé publique britannique. Le reste des fonds a été distribué à près de 30 associations caritatives œuvrant au Bangladesh et dans une cinquantaine d'autres pays. Des fonds réunis en partie dans le cadre de l’opération humanitaire Ramadan Family Commitement (RFC), organisée par la chaîne de télévision britanico-bangladaise, Channel SDabirul Islam Choudhury s’est déclaréd’être honoré pour les efforts qu’il a accomplis. Fierté partagée par son fils, Atique., a-t-il clamé, avant d’indiquer que son père ne comptait pas s’arrêter là.En effet, Dabirul Islam Choudhury, qui est arrivé au Royaume–Uni dans les années 1950 pour poursuivre des études en littérature anglaise, compte bien aller au bout du défi qu’il s’est lancé : faire 1 000 tours dans son jardin situé dans l’est de Londres.Si la royauté lui a remis l’une des plus hautes distinctions qu’il est possible de recevoir, Daibirul Islam Choudhury a aussi été salué par le chef de file du Parti des travailleurs, Keir Starmer., avait écrit l'homme politique dans un message posté sur son compte Twitter en mai dernier.En juillet, la reine avait décoré et même anoblit un autre centenaire : le vétéran Thomas Moore. Lui aussi avait apporté son soutien aux victimes du coronavirus en récoltant, pour sa part, pendant le confinement, 32 millions de livres au profit du système de santé publique britannique.Lire aussi :