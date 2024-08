Un athlète français suspendu par la Fédération d'athlétisme pour des messages visant Israël

« Qu'Allah accorde le degré de l'enfer le plus horrible aux sionistes »

L’athlète français Muhammad Abdallah Kounta, qui a participé aux Jeux olympiques de Paris 2024 , a été suspendu, mercredi 14 août, par la Fédération française d’athlétisme pour des tweets visant principalement Israël. Les messages avaient été publiés ou relayés entre 2021 et août 2024. Parmi les tweets épinglés :ou encoreLa ministre des Sports démissionnaire, Amélie Oudéa-Castera, a salué cette décision en jugeant que les messages de l’athlète étaient, a-t-elle fait savoir.Face à la polémique, Muhammad Abdallah Kounta a effacé les messages polémiques et a publié un message d’excuses en se présentant comme, a-t-il dénoncé sur ses réseaux sociaux, avant de d'excusera-t-il ajouté.Sans faire mention du cas Kounta, la FFA a rappelé dans un messageLire aussi :