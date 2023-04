Un Saoudien et un Iranien lauréats d'un grand concours de récitation du Coran et d'adhan

Otr Elkalam

« Récitation »

« Appel à la prière »

Organisé par l'Autorité générale pour le divertissement (GEA), le concours international télévisé de récitation du Coran et de l'appel à la prière (adhan)(Des paroles parfumées) se déroule chaque année en Arabie saoudite depuis 2019. A l'heure d'un rapprochement diplomatique fort entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, la coïncidence fait que l'édition 2023 a vu le succès d'un Iranien et d'un Saoudien, respectivement dans les catégorieset. Younis Shahmradi a ainsi gagné, vendredi 7 avril, trois millions de rials (720 000 €) pour sa récitation, tandis que Mohamed al-Sharif, lauréat de l'adhan, a empoché deux millions de rials saoudiens (480 000 €).Ce programme télévisé, l'un des plus populaires du royaume saoudien lié au Ramadan, jouit d'un grand succès dans le monde musulman, selon Arab News . Un nombre record de pays ont participé cette année. 165 pays étaient en effet représentés dans les qualifications préliminaires qui se sont tenues en janvier dernier. Plus de 50 000 concurrents se sont affrontés dans diverses catégories.Ils sont 50 à être parvenus aux phases finales de la qualification, diffusées sur la chaîne saoudienne MBC et la plateforme numérique Shahid. La compétition, qui a reçu plusieurs certificats du Livre Guinness des records, était organisée cette année en partenariat avec la Ligue islamique mondiale.