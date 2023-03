Pendant Ramadan, l’Arabie Saoudite et l’Iran accélèrent leur rapprochement diplomatique

« Pendant la conversation téléphonique, ont été abordés un certain nombre de sujets de préoccupation communs, en droite ligne avec l’accord signé en République populaire de Chine »

« Les deux ministres se sont mis d’accord pour organiser une rencontre bilatérale durant le mois de Ramadan en cours. »

Après la réconciliation officielle actée entre l’Iran et l’Arabie Saoudite, sous l’égide de la Chine vendredi 10 mars, le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays les plus puissants du Moyen-Orient s’accélère. D’ici deux mois, leur ambassade devraient être de nouveau ouvertes. Mais après une seconde conversation téléphonique en moins d’une semaine, le ministre des Affaires étrangères saoudien, le prince Faisal bin Farhan, et Hossein Amir-Abdollahian, son homologue iranien, ont convenu de se rencontrer avant la fin du mois du Ramadan., indique une dépêche de l’agence de presse officielle saoudienne ce lundi 27 mars.Aucune date officielle ni aucun lieu ne sont encore précisés. Les officiels saoudiens expliquent simplement que cette rencontre constitue l’étape suivante dans la restauration des relations diplomatiques, sept ans après leur interruption. Riyad avait interrompu ses relations avec l’Iran en 2016 après l’attaque de ses missions diplomatique qui a suivi l’exécution de Nimr al-Nimr, le leader du mouvement chiite dans le royaume wahhabite.La coopération économique et sécuritaire entre les deux pays, entérinée par des accords signés il y a plus de 20 ans, devrait également être rétablie. Le président iranien Ebrahim Raisi a aussi reçu favorablement une invitation à se rendre en Arabie Saoudite de la part du roi Mohammed Ben Salmane, d’après une source officielle iranienne.Lire aussi :