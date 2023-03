Depuis la Chine, une nouvelle ère dans les relations entre l'Arabie Saoudite et l'Iran s'ouvre

« la République d’Irak et le Sultanat d’Oman d’avoir accueilli des pourparlers entre les deux parties en 2021 et 2022, ainsi que les dirigeants et le gouvernement de la République populaire de Chine pour avoir accueilli et soutenu les pourparlers menés dans ce pays ».

L'accord est inattendu. Après des années de brouille, l'Arabie Saoudite et l'Iran ont annoncé, vendredi 10 mars, le rétablissement de leurs relations diplomatiques. Ambassades et représentations diplomatiques doivent rouvrir dans les deux mois, a fait savoir l'agence de presse officielle iranienne (IRNA).Les représentants des deux puissances régionales, sunnite pour l'un et chiite pour l'autre, étaient réunis en Chine pour des pourparlers. Dans un communiqué conjoint, l’Iran et l’Arabie saoudite ont remerciéfait-on savoir.Plusieurs pays arabes, de même que les États-Unis et la France ont salué le retablissement des relations entre deux pays,. Elles avaient été rompues en 2016 après l’attaque de missions diplomatiques saoudiennes par des manifestants en Iran en représailles de l’exécution par Riyad d’un célèbre religieux chiite, Nimr Al-Nimr., s’est félicité le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, . En revanche, Israël accueille mal l'accord, jugé par le chef de l'opposition Yaïr Lapid commeLire aussi :