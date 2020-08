Sur le vif Turquie : après Sainte-Sophie, la reconversion d’une ancienne église en mosquée actée Rédigé par Benjamin Andria | Vendredi 21 Août 2020 à 15:25









Le président turc a émis un décret, publié au Journal officiel, qui s'appuie sur une décision du Conseil d'Etat rendue en ce sens en novembre 2019. Celle-ci, qui n'avait guère fait de bruit à l'époque, abrogea l’ordonnance de 1945 transformant Saint-Sauveur-in-Chora en musée.



A l’image de Sainte-Sophie, cet édifice, construit par les Byzantins au Ve siècle, a acquis sa forme actuelle au XIVe siècle après plusieurs travaux importants de restauration réalisés au cours des siècles précédents.



Par la suite, l’église a été convertie en mosquée en 1511 par Atık Ali Pasha, grand vizir de Bayezid II, plusieurs années après la prise de Constantinople par les Ottomans en 1453. Un minaret fut alors ajouté à la bâtisse, qui abrite de fabuleuses mosaïques et fresques datant du XIVe siècle.



Saint-Sauveur-in-Chora est transformée en musée en 1945. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'édifice, qui figure sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, a subi une nouvelle et longue restauration avant d'ouvrir au public en tant que musée en 1958.



Lire aussi :

Sainte-Sophie reconvertie en mosquée : une indignation sélective

Une foule massive pour la première prière du vendredi à Sainte-Sophie depuis 1934 (vidéo)

Un mois après la réouverture au culte musulman de Sainte-Sophie, Recep Tayyip Erdogan a ordonné, vendredi 21 août, la reconversion en mosquée d'une ancienne église orthodoxe emblématique d'Istanbul, l'église Saint-Sauveur-in-Chora (Kariye en turc).Le président turc a émis un décret, publié au Journal officiel, qui s'appuie sur une décision du Conseil d'Etat rendue en ce sens en novembre 2019. Celle-ci, qui n'avait guère fait de bruit à l'époque, abrogea l’ordonnance de 1945 transformant Saint-Sauveur-in-Chora en musée.A l’image de Sainte-Sophie, cet édifice, construit par les Byzantins au Ve siècle, a acquis sa forme actuelle au XIVe siècle après plusieurs travaux importants de restauration réalisés au cours des siècles précédents.Par la suite, l’église a été convertie en mosquée en 1511 par Atık Ali Pasha, grand vizir de Bayezid II, plusieurs années après la prise de Constantinople par les Ottomans en 1453. Un minaret fut alors ajouté à la bâtisse, qui abrite de fabuleuses mosaïques et fresques datant du XIVe siècle.Saint-Sauveur-in-Chora est transformée en musée en 1945. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'édifice, qui figure sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, a subi une nouvelle et longue restauration avant d'ouvrir au public en tant que musée en 1958.Lire aussi :